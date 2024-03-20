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Путин призвал не забывать о значении села для России - РИА Новости, 20.03.2024
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16:54 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/selo-1934520314.html
Путин призвал не забывать о значении села для России
Путин призвал не забывать о значении села для России - РИА Новости, 20.03.2024
Путин призвал не забывать о значении села для России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя забывать, какое значение для России имеет село и люди, которые там работают, страна гордится их успехами, они... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:54
2024-03-20T16:54
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя забывать, какое значение для России имеет село и люди, которые там работают, страна гордится их успехами, они невероятные. "Мы никогда не должны забывать о том, какое значение для нас имеет село и те люди, которые на селе работают. Мы гордимся успехами тех, кто работает в сельском хозяйстве, они просто невероятные. Я сейчас не буду перечислять цифры, но ещё совсем недавно, пару десятилетий назад, казалось, что, да вообще даже не думали об этом, в голову не могло прийти, что у нас будет экспорт продуктов сельского хозяйства кратно превышать экспорт вооружения", - сказал Путин в ходе встречи с доверенными лицами. Встреча прошла в Большом Кремлевском дворце. Всего на нее было приглашено порядка 400 человек.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал не забывать о значении села для России

Путин: Россия гордится невероятными успехами работников сельского хозяйства

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя забывать, какое значение для России имеет село и люди, которые там работают, страна гордится их успехами, они невероятные.
"Мы никогда не должны забывать о том, какое значение для нас имеет село и те люди, которые на селе работают. Мы гордимся успехами тех, кто работает в сельском хозяйстве, они просто невероятные. Я сейчас не буду перечислять цифры, но ещё совсем недавно, пару десятилетий назад, казалось, что, да вообще даже не думали об этом, в голову не могло прийти, что у нас будет экспорт продуктов сельского хозяйства кратно превышать экспорт вооружения", - сказал Путин в ходе встречи с доверенными лицами.
Встреча прошла в Большом Кремлевском дворце. Всего на нее было приглашено порядка 400 человек.
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