https://ria.ru/20240320/selo-1934520314.html

Путин призвал не забывать о значении села для России

Путин призвал не забывать о значении села для России - РИА Новости, 20.03.2024

Путин призвал не забывать о значении села для России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя забывать, какое значение для России имеет село и люди, которые там работают, страна гордится их успехами, они... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:54

2024-03-20T16:54

2024-03-20T16:54

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя забывать, какое значение для России имеет село и люди, которые там работают, страна гордится их успехами, они невероятные. "Мы никогда не должны забывать о том, какое значение для нас имеет село и те люди, которые на селе работают. Мы гордимся успехами тех, кто работает в сельском хозяйстве, они просто невероятные. Я сейчас не буду перечислять цифры, но ещё совсем недавно, пару десятилетий назад, казалось, что, да вообще даже не думали об этом, в голову не могло прийти, что у нас будет экспорт продуктов сельского хозяйства кратно превышать экспорт вооружения", - сказал Путин в ходе встречи с доверенными лицами. Встреча прошла в Большом Кремлевском дворце. Всего на нее было приглашено порядка 400 человек.

https://ria.ru/20240315/finansirovanie-1933234662.html

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, экономика