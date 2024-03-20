https://ria.ru/20240320/schaste-1934387917.html

Стала известна сама счастливая страна мира

Стала известна сама счастливая страна мира - РИА Новости, 20.03.2024

Стала известна сама счастливая страна мира

Финляндия в седьмой раз подряд признана самой счастливой страной мира, тройка лидеров, как и в прошлом году, состоит из северных стран: на втором месте Дания,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T09:45

2024-03-20T09:45

2024-03-20T15:25

в мире

финляндия

дания

исландия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934386565_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_61439e5155c0de0a1f22991503ae3db5.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Финляндия в седьмой раз подряд признана самой счастливой страной мира, тройка лидеров, как и в прошлом году, состоит из северных стран: на втором месте Дания, на третьем — Исландия, Россия находится на 72-м месте, Украина — на 105-м, следует из публикации "Всемирного доклада о счастье". "Первые десять стран рейтинга остаются по большей части теми же с доковидного времени. Финляндия по-прежнему занимает первое место", — говорится в докладе. В первую десятку самых счастливых стран также вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия. Самой несчастливой страной признан Афганистан, в самом низу списка также оказались Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго. Впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012 году. Исследование "Всемирного доклада о счастье" использует шесть ключевых факторов для объяснения различий в отчетах об уровне счастья в разных странах мира: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Правительства все чаще используют этот анализ, чтобы ориентировать политику на достижение счастья, уточняют авторы доклада. Публикация доклада приурочена к Международному дню счастья, отмечаемому 20 марта.

https://ria.ru/20240318/lyudi-1934016698.html

https://ria.ru/20211223/deti-1765152806.html

финляндия

дания

исландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, дания, исландия