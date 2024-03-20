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Стала известна сама счастливая страна мира - РИА Новости, 20.03.2024
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09:45 20.03.2024 (обновлено: 15:25 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/schaste-1934387917.html
Стала известна сама счастливая страна мира
Стала известна сама счастливая страна мира - РИА Новости, 20.03.2024
Стала известна сама счастливая страна мира
Финляндия в седьмой раз подряд признана самой счастливой страной мира, тройка лидеров, как и в прошлом году, состоит из северных стран: на втором месте Дания,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T09:45
2024-03-20T15:25
в мире
финляндия
дания
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Финляндия в седьмой раз подряд признана самой счастливой страной мира, тройка лидеров, как и в прошлом году, состоит из северных стран: на втором месте Дания, на третьем — Исландия, Россия находится на 72-м месте, Украина — на 105-м, следует из публикации "Всемирного доклада о счастье". "Первые десять стран рейтинга остаются по большей части теми же с доковидного времени. Финляндия по-прежнему занимает первое место", — говорится в докладе. В первую десятку самых счастливых стран также вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия. Самой несчастливой страной признан Афганистан, в самом низу списка также оказались Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго. Впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012 году. Исследование "Всемирного доклада о счастье" использует шесть ключевых факторов для объяснения различий в отчетах об уровне счастья в разных странах мира: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Правительства все чаще используют этот анализ, чтобы ориентировать политику на достижение счастья, уточняют авторы доклада. Публикация доклада приурочена к Международному дню счастья, отмечаемому 20 марта.
https://ria.ru/20240318/lyudi-1934016698.html
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в мире, финляндия, дания, исландия
В мире, Финляндия, Дания, Исландия
Стала известна сама счастливая страна мира

Финляндию в седьмой раз подряд признали самой счастливой страной в мире

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБолельщики с флагом Финляндии
Болельщики с флагом Финляндии - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Болельщики с флагом Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Финляндия в седьмой раз подряд признана самой счастливой страной мира, тройка лидеров, как и в прошлом году, состоит из северных стран: на втором месте Дания, на третьем — Исландия, Россия находится на 72-м месте, Украина — на 105-м, следует из публикации "Всемирного доклада о счастье".
"Первые десять стран рейтинга остаются по большей части теми же с доковидного времени. Финляндия по-прежнему занимает первое место", — говорится в докладе.
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В первую десятку самых счастливых стран также вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия.
Самой несчастливой страной признан Афганистан, в самом низу списка также оказались Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго.
Впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012 году.
Исследование "Всемирного доклада о счастье" использует шесть ключевых факторов для объяснения различий в отчетах об уровне счастья в разных странах мира: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Правительства все чаще используют этот анализ, чтобы ориентировать политику на достижение счастья, уточняют авторы доклада. Публикация доклада приурочена к Международному дню счастья, отмечаемому 20 марта.
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