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Посол России в США прокомментировал антироссийские санкции
Посол России в США прокомментировал антироссийские санкции - РИА Новости, 20.03.2024
Посол России в США прокомментировал антироссийские санкции
Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал новые антироссийские санкции "нелепым шагом" американской администрации, который демонстрирует "бессильную злобу": ставка РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T20:12
2024-03-20T20:12
2024-03-20T20:12
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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал новые антироссийские санкции "нелепым шагом" американской администрации, который демонстрирует "бессильную злобу": ставка на то, что общество РФ подвергнется воздействию релокантов и предателей, не срабатывает. Ранее в среду США распространили антироссийские санкции на Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования, а также двух физлиц, связанных с обеими компаниями, - Илью Гамбашидзе и Николая Тупикина. "Нелепый шаг администрации - своего рода демонстрация бессильной злобы и разочарования местных властей и политтехнологов тем, что ставка на воздействие на российское общество через релокантов и предателей не срабатывает. Народ России в ходе состоявшихся на днях президентских выборов четко показал свое единство и понимание реальных источников дестабилизации ситуации в мире", - сказал посол журналистам.
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россия, сша, анатолий антонов, в мире
Россия, США, Анатолий Антонов, В мире
Посол России в США прокомментировал антироссийские санкции
Посол Антонов назвал новые антироссийские санкции бессильной злобой Вашингтона
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал новые антироссийские санкции "нелепым шагом" американской администрации, который демонстрирует "бессильную злобу": ставка на то, что общество РФ подвергнется воздействию релокантов и предателей, не срабатывает.
Ранее в среду США распространили антироссийские санкции на Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования, а также двух физлиц, связанных с обеими компаниями, - Илью Гамбашидзе и Николая Тупикина.
"Нелепый шаг администрации - своего рода демонстрация бессильной злобы и разочарования местных властей и политтехнологов тем, что ставка на воздействие на российское общество через релокантов и предателей не срабатывает. Народ России в ходе состоявшихся на днях президентских выборов четко показал свое единство и понимание реальных источников дестабилизации ситуации в мире", - сказал посол журналистам.
Россия накажет предателей