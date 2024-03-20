https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934456409.html

В Кремле ответили на вопрос о схеме соблюдения санкций США Турцией

В Кремле ответили на вопрос о схеме соблюдения санкций США Турцией - РИА Новости, 20.03.2024

В Кремле ответили на вопрос о схеме соблюдения санкций США Турцией

Россия развивает отношения с Турцией и не комментирует сообщения про согласование США и Турции схемы соблюдения санкций против РФ, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:43

2024-03-20T13:43

2024-03-20T13:45

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия развивает отношения с Турцией и не комментирует сообщения про согласование США и Турции схемы соблюдения санкций против РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нам нечего комментировать, это отношения Турции и Америки. Нам здесь нечего сказать, мы развиваем свои отношения с Турцией и считаем эти санкции незаконными", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения про согласование США и Турции схемы соблюдения санкций против РФ. США и Турция договорились, что отныне Вашингтон, прежде чем вводить санкции против турецких компаний, подозреваемых им в обходе антироссийских ограничений, будет сперва уведомлять Анкару и запрашивать информацию, сообщила ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники.

https://ria.ru/20240317/koridor-1933588841.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, россия, сша, дмитрий песков, в мире