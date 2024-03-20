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В Кремле ответили на вопрос о схеме соблюдения санкций США Турцией
В Кремле ответили на вопрос о схеме соблюдения санкций США Турцией - РИА Новости, 20.03.2024
В Кремле ответили на вопрос о схеме соблюдения санкций США Турцией
Россия развивает отношения с Турцией и не комментирует сообщения про согласование США и Турции схемы соблюдения санкций против РФ, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:43
2024-03-20T13:43
2024-03-20T13:45
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия развивает отношения с Турцией и не комментирует сообщения про согласование США и Турции схемы соблюдения санкций против РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нам нечего комментировать, это отношения Турции и Америки. Нам здесь нечего сказать, мы развиваем свои отношения с Турцией и считаем эти санкции незаконными", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения про согласование США и Турции схемы соблюдения санкций против РФ. США и Турция договорились, что отныне Вашингтон, прежде чем вводить санкции против турецких компаний, подозреваемых им в обходе антироссийских ограничений, будет сперва уведомлять Анкару и запрашивать информацию, сообщила ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, сша, дмитрий песков, в мире
Турция, Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на вопрос о схеме соблюдения санкций США Турцией
Песков: Россия развивает отношения с Турцией и считает санкции США незаконными