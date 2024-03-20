https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934377021.html

СМИ: Турция и США договорились о новой системе по антироссийским санкциям

СМИ: Турция и США договорились о новой системе по антироссийским санкциям - РИА Новости, 20.03.2024

СМИ: Турция и США договорились о новой системе по антироссийским санкциям

Вашингтон и Анкара договорились, что США будут уведомлять Турцию, прежде чем вводить санкции против местных компаний, подозреваемых в обходе ограничений в... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T07:40

2024-03-20T07:40

2024-03-20T13:09

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АНКАРА, 20 мар — РИА Новости. Вашингтон и Анкара договорились, что США будут уведомлять Турцию, прежде чем вводить санкции против местных компаний, подозреваемых в обходе ограничений в отношении России, пишет Hürriyet со ссылкой на источники."Одна из тем, которую недавно обсудили и согласовали, чрезвычайно важна для Турции. Компании, которые вели или предположительно вели коммерческую деятельность с Россией, были немедленно подвергнуты санкциям со стороны США без запроса Турции о проведении расследования. Две страны договорились о новой системе: согласно так называемой "схеме гармонизации санкций", США сначала уведомят Турцию о возможных компаниях и запросят информацию по этому вопросу", — говорится в публикации.По данным газеты, если Турция проведет расследование и сообщит о результатах, будут приняты необходимые меры.Анкара не раз заявляла, что не присоединяется к односторонним санкциям против Москвы, при этом не позволяет обходить их.Посол в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление на эти компании со стороны Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения.Дипломат уточнил, что проблема с платежными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается работа по ее урегулированию. При этом источник в банковском секторе подчеркивал в беседе с РИА Новости, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платежных переводов, доходит до угрожающего тона.

https://ria.ru/20240301/turtsiya-1930393559.html

https://ria.ru/20240311/torgovlya-1932221121.html

https://ria.ru/20240317/koridor-1933588841.html

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алексей ерхов, россия, турция, сша, владимир путин, в мире