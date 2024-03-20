https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934376393.html

В МИД пообещали адекватный ответ на последние санкции Японии

В МИД пообещали адекватный ответ на последние санкции Японии - РИА Новости, 20.03.2024

В МИД пообещали адекватный ответ на последние санкции Японии

Россия даст адекватный ответ на последние санкции Японии, а принятые в Токио ограничительные меры в конечном итоге ударят по интересам самой Японии, заявил РИА... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T07:20

2024-03-20T07:20

2024-03-20T11:20

константин федоренко

россия

япония

токио

g7

артек

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Россия даст адекватный ответ на последние санкции Японии, а принятые в Токио ограничительные меры в конечном итоге ударят по интересам самой Японии, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий. В начале марта МИД Японии заявил, что страна вводит санкции против девяти частных лиц и семи компаний из России, "Тинькофф банка", а также вводит экспортные ограничения для 29 организаций из РФ. Жесткий отметил, что в Москве очередные санкционные меры японской стороны расценили как "сверстанный наспех по итогам онлайн-саммита G7 документ". "Очевидно, что данный шаг противоречит всякой логике и практической целесообразности, а в конечном итоге ударит по самой Японии, которая, в частности, сама лишает себя российских алмазов. В любом случае подобные нелегитимные действия, как это неоднократно бывало ранее, не останутся без адекватного ответа", - пояснил дипломат. Он назвал парадоксальным тот факт, что в японский "черный лист" на этот раз попал директор детского центра "Артек" Константин Федоренко. "Что это, если не бесплодная попытка организовать неприятности для молодежи и детей, причем не только российских?" - сказал Жесткий.

https://ria.ru/20240320/yaponiya-1934370059.html

https://ria.ru/20240320/yaponiya-1934372892.html

россия

япония

токио

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константин федоренко, россия, япония, токио, g7, артек