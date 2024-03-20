https://ria.ru/20240320/sammit-1934419931.html

СМИ: Индия усомнилась в эффективности саммита по Украине без участия России

СМИ: Индия усомнилась в эффективности саммита по Украине без участия России - РИА Новости, 20.03.2024

СМИ: Индия усомнилась в эффективности саммита по Украине без участия России

Власти Индии сомневаются в эффективности проведения мирного саммита по Украине без участия России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:39

2024-03-20T11:39

2024-03-20T11:39

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Власти Индии сомневаются в эффективности проведения мирного саммита по Украине без участия России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Нью-Дели по-прежнему скептически относится к тому, будет ли мирный саммит без участия России эффективным", - приводит агентство слова источников. Во вторник украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что ожидается участие более 100 стран в конференции в Швейцарии по Украине, по его словам, Киев хотел бы, чтобы "все страны мира" приняли в ней участие. Ранее издание South China Morning Post писало, что Китай и Швейцария настаивают на том, чтобы Россию пригласили на мирный саммит по Украине в Швейцарии, который без участия Москвы станет похожим на "потёмкинскую деревню". Издание отмечало, что ни в Берне, ни в Пекине вариант переговоров без участия России не видится реальным. Позднее издание Politico писало, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет присутствовать Россия. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно. Он заявил РИА Новости, что Россия будет приглашена. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для России. В марте она подчеркнула, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20231125/peregovory-1911854743.html

https://ria.ru/20240316/ukraina-1933418134.html

https://ria.ru/20231125/peregovory-1911821901.html

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