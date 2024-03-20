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СМИ: помощник президента США Салливан тайно посетил Киев
СМИ: помощник президента США Салливан тайно посетил Киев - РИА Новости, 20.03.2024
СМИ: помощник президента США Салливан тайно посетил Киев
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан тайно посетил Киев, чтобы убедить в поддержке Вашингтоном Украины на фоне пробуксовок с утверждением... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T22:14
2024-03-20T22:14
2024-03-20T23:04
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джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан тайно посетил Киев, чтобы убедить в поддержке Вашингтоном Украины на фоне пробуксовок с утверждением конгрессом США нового запроса на военную помощь, сообщает Washington Post."Мы уверены, что добьемся этого, что мы обеспечим эту помощь Украине", - цитирует Салливана издание.Как говорится в сообщении, Салливан побывал в Киеве тайно, целью визита было подтверждение поддержки США Украины.Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. Белый дом ранее в марте сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".
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СМИ: помощник президента США Салливан тайно посетил Киев
WP: помощник президента США Салливан тайно посетил Киев