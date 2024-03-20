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СМИ: помощник президента США Салливан тайно посетил Киев - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 20.03.2024 (обновлено: 23:04 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/sallivan-1934574262.html
СМИ: помощник президента США Салливан тайно посетил Киев
СМИ: помощник президента США Салливан тайно посетил Киев - РИА Новости, 20.03.2024
СМИ: помощник президента США Салливан тайно посетил Киев
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан тайно посетил Киев, чтобы убедить в поддержке Вашингтоном Украины на фоне пробуксовок с утверждением... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T22:14
2024-03-20T23:04
в мире
сша
киев
украина
специальная военная операция на украине
джейк салливан
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан тайно посетил Киев, чтобы убедить в поддержке Вашингтоном Украины на фоне пробуксовок с утверждением конгрессом США нового запроса на военную помощь, сообщает Washington Post."Мы уверены, что добьемся этого, что мы обеспечим эту помощь Украине", - цитирует Салливана издание.Как говорится в сообщении, Салливан побывал в Киеве тайно, целью визита было подтверждение поддержки США Украины.Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. Белый дом ранее в марте сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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в мире, сша, киев, украина, джейк салливан, вооруженные силы украины
В мире, США, Киев, Украина, Специальная военная операция на Украине, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины
СМИ: помощник президента США Салливан тайно посетил Киев

WP: помощник президента США Салливан тайно посетил Киев

© AP Photo / Susan WalshДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан тайно посетил Киев, чтобы убедить в поддержке Вашингтоном Украины на фоне пробуксовок с утверждением конгрессом США нового запроса на военную помощь, сообщает Washington Post.
"Мы уверены, что добьемся этого, что мы обеспечим эту помощь Украине", - цитирует Салливана издание.
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Как говорится в сообщении, Салливан побывал в Киеве тайно, целью визита было подтверждение поддержки США Украины.
Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. Белый дом ранее в марте сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевУкраинаДжейк СалливанВооруженные силы Украины
 
 
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