https://ria.ru/20240320/rudnik_pioner-1934373489.html

На место обрушения на руднике "Пионер" вылетела новая группа спасателей

На место обрушения на руднике "Пионер" вылетела новая группа спасателей - РИА Новости, 20.03.2024

На место обрушения на руднике "Пионер" вылетела новая группа спасателей

Дополнительная группировка спасателей вылетела из Новокузнецка в Приамурье на поисково-спасательную операцию на руднике "Пионер", сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T06:00

2024-03-20T06:00

2024-03-20T06:13

новокузнецк

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на руднике "пионер" в амурской области

россия

александр куренков (мчс)

амурская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934154931_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_614ae5a0c9c1e51d742bbc6fc867aaab.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Дополнительная группировка спасателей вылетела из Новокузнецка в Приамурье на поисково-спасательную операцию на руднике "Пионер", сообщила пресс-служба МЧС России.Обрушение породы на "Пионере" в Зейском округе произошло 18 марта в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. В Амурской области введен региональный режим ЧС. Помощь оказывают специалисты из Якутии, Хабаровского края, Приморья и Кузбасса."По поручению главы МЧС России Александра Куренкова дополнительные силы направлены к месту проведения поисково-спасательной операции на руднике "Пионер" в Амурской области. Спецборт с группировкой спасателей во главе с заместителем министра Анатолием Супруновским вылетел из аэропорта Новокузнецка в город Благовещенск", - говорится в сообщении.Уточняется, что самолет МЧС России доставит к месту аварии в Приамурье 30 человек, среди которых горноспасатели, шахтовые специалисты и группа инженеров, а также аварийно-спасательное оборудование, а именно насосы высокой производительности для откачки воды мощностью на 750 и 180 кубометров в час, гидравлическое и пневматическое оборудование, приборы рудничного контроля и другое.Кроме того, горноспасатели и работники предприятия в круглосуточном режиме формируют грунтовую перемычку из скальной породы для предотвращения поступления грунта в шахту. Отмечается, что всего к поисково-спасательной операции привлечены порядка 220 человек.

https://ria.ru/20240320/rudnik_pioner-1934372073.html

https://ria.ru/20240320/rudnik_pioner-1934370198.html

новокузнецк

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новокузнецк, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на руднике "пионер" в амурской области, россия, александр куренков (мчс), амурская область