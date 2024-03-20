https://ria.ru/20240320/rudnik_pioner-1934373489.html
На место обрушения на руднике "Пионер" вылетела новая группа спасателей
На место обрушения на руднике "Пионер" вылетела новая группа спасателей - РИА Новости, 20.03.2024
На место обрушения на руднике "Пионер" вылетела новая группа спасателей
Дополнительная группировка спасателей вылетела из Новокузнецка в Приамурье на поисково-спасательную операцию на руднике "Пионер", сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T06:00
2024-03-20T06:00
2024-03-20T06:13
новокузнецк
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на руднике "пионер" в амурской области
россия
александр куренков (мчс)
амурская область
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Дополнительная группировка спасателей вылетела из Новокузнецка в Приамурье на поисково-спасательную операцию на руднике "Пионер", сообщила пресс-служба МЧС России.Обрушение породы на "Пионере" в Зейском округе произошло 18 марта в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. В Амурской области введен региональный режим ЧС. Помощь оказывают специалисты из Якутии, Хабаровского края, Приморья и Кузбасса."По поручению главы МЧС России Александра Куренкова дополнительные силы направлены к месту проведения поисково-спасательной операции на руднике "Пионер" в Амурской области. Спецборт с группировкой спасателей во главе с заместителем министра Анатолием Супруновским вылетел из аэропорта Новокузнецка в город Благовещенск", - говорится в сообщении.Уточняется, что самолет МЧС России доставит к месту аварии в Приамурье 30 человек, среди которых горноспасатели, шахтовые специалисты и группа инженеров, а также аварийно-спасательное оборудование, а именно насосы высокой производительности для откачки воды мощностью на 750 и 180 кубометров в час, гидравлическое и пневматическое оборудование, приборы рудничного контроля и другое.Кроме того, горноспасатели и работники предприятия в круглосуточном режиме формируют грунтовую перемычку из скальной породы для предотвращения поступления грунта в шахту. Отмечается, что всего к поисково-спасательной операции привлечены порядка 220 человек.
https://ria.ru/20240320/rudnik_pioner-1934372073.html
https://ria.ru/20240320/rudnik_pioner-1934370198.html
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новокузнецк, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на руднике "пионер" в амурской области, россия, александр куренков (мчс), амурская область
Новокузнецк, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Россия, Александр Куренков (МЧС), Амурская область
На место обрушения на руднике "Пионер" вылетела новая группа спасателей
Группа спасателей вылетела из Новокузнецка на место обрушения на шахте "Пионер"