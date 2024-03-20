https://ria.ru/20240320/rudnik_pioner-1934372073.html

В Приамурье за сутки расчистили 90 метров завала на руднике "Пионер"

В Приамурье за сутки расчистили 90 метров завала на руднике "Пионер" - РИА Новости, 20.03.2024

В Приамурье за сутки расчистили 90 метров завала на руднике "Пионер"

Спасатели за сутки расчистили 90 метров завала на руднике "Пионер", где под завалами находятся 13 горняков, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T05:33

2024-03-20T05:33

2024-03-20T05:33

амурская область

происшествия

новокузнецк

василий орлов (губернатор)

чп на руднике "пионер" в амурской области

хабаровск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934163779_4:0:3090:1736_1920x0_80_0_0_b50b7918c533155f1b6caa5a9a5907c1.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мар – РИА Новости. Спасатели за сутки расчистили 90 метров завала на руднике "Пионер", где под завалами находятся 13 горняков, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. "Текущая обстановка на руднике "Пионер" в Зейском округе. За сутки спасатели расчистили 90 метров завала, постоянно идет откачка воды и пульпы. Связь с горняками в шахте по-прежнему отсутствует", - написал Орлов в телеграм-канале. По словам Орлова, специалисты из Кузбасса рекомендовали бурить скважину, в которую можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку, и проложить линии связи. Также в Новокузнецке сейчас готовят к отправке на место ЧС три мощных насоса для откачки воды, добавил глава региона. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. В Амурской области введен региональный режим ЧС. На месте происшествия работает более 200 спасателей. Помощь оказывают специалисты из Якутии, Хабаровска, Приморья и Кузбасса.

https://ria.ru/20240320/rudnik_pioner-1934370198.html

https://ria.ru/20240319/putin-1934215789.html

амурская область

новокузнецк

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

амурская область, происшествия, новокузнецк, василий орлов (губернатор), чп на руднике "пионер" в амурской области, хабаровск