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В Приамурье за сутки расчистили 90 метров завала на руднике "Пионер" - РИА Новости, 20.03.2024
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05:33 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/rudnik_pioner-1934372073.html
В Приамурье за сутки расчистили 90 метров завала на руднике "Пионер"
В Приамурье за сутки расчистили 90 метров завала на руднике "Пионер" - РИА Новости, 20.03.2024
В Приамурье за сутки расчистили 90 метров завала на руднике "Пионер"
Спасатели за сутки расчистили 90 метров завала на руднике "Пионер", где под завалами находятся 13 горняков, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T05:33
2024-03-20T05:33
амурская область
происшествия
новокузнецк
василий орлов (губернатор)
чп на руднике "пионер" в амурской области
хабаровск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мар – РИА Новости. Спасатели за сутки расчистили 90 метров завала на руднике "Пионер", где под завалами находятся 13 горняков, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. "Текущая обстановка на руднике "Пионер" в Зейском округе. За сутки спасатели расчистили 90 метров завала, постоянно идет откачка воды и пульпы. Связь с горняками в шахте по-прежнему отсутствует", - написал Орлов в телеграм-канале. По словам Орлова, специалисты из Кузбасса рекомендовали бурить скважину, в которую можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку, и проложить линии связи. Также в Новокузнецке сейчас готовят к отправке на место ЧС три мощных насоса для откачки воды, добавил глава региона. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. В Амурской области введен региональный режим ЧС. На месте происшествия работает более 200 спасателей. Помощь оказывают специалисты из Якутии, Хабаровска, Приморья и Кузбасса.
https://ria.ru/20240320/rudnik_pioner-1934370198.html
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амурская область
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амурская область, происшествия, новокузнецк, василий орлов (губернатор), чп на руднике "пионер" в амурской области, хабаровск
Амурская область, Происшествия, Новокузнецк, Василий Орлов (губернатор), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Хабаровск
В Приамурье за сутки расчистили 90 метров завала на руднике "Пионер"

Спасатели за сутки расчистили 90 метров завала на руднике "Пионер" в Приамурье

© Следственное управление СК РФ по Амурской областиМесто обрушения породы в шахте рудника в Зейском муниципальном округе
Место обрушения породы в шахте рудника в Зейском муниципальном округе
© Следственное управление СК РФ по Амурской области
Место обрушения породы в шахте рудника в Зейском муниципальном округе. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мар – РИА Новости. Спасатели за сутки расчистили 90 метров завала на руднике "Пионер", где под завалами находятся 13 горняков, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
«
"Текущая обстановка на руднике "Пионер" в Зейском округе. За сутки спасатели расчистили 90 метров завала, постоянно идет откачка воды и пульпы. Связь с горняками в шахте по-прежнему отсутствует", - написал Орлов в телеграм-канале.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Губернатор Приамурья прилетел на место обрушения в шахте "Пионер"
04:57
По словам Орлова, специалисты из Кузбасса рекомендовали бурить скважину, в которую можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку, и проложить линии связи. Также в Новокузнецке сейчас готовят к отправке на место ЧС три мощных насоса для откачки воды, добавил глава региона.
Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. В Амурской области введен региональный режим ЧС. На месте происшествия работает более 200 спасателей. Помощь оказывают специалисты из Якутии, Хабаровска, Приморья и Кузбасса.
Место обрушения породы в шахте рудника в Зейском муниципальном округе
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Амурская областьПроисшествияНовокузнецкВасилий Орлов (губернатор)ЧП на руднике "Пионер" в Амурской областиХабаровск
 
 
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