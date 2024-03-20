https://ria.ru/20240320/rudnik_pioner-1934370198.html
Губернатор Приамурья прилетел на место обрушения в шахте "Пионер"
Губернатор Приамурья прилетел на место обрушения в шахте "Пионер" - РИА Новости, 20.03.2024
Губернатор Приамурья прилетел на место обрушения в шахте "Пионер"
Губернатор Амурской области Василий Орлов прилетел на вертолёте на место обрушения в шахте "Пионер", где под завалами находятся 13 человек, спасательная... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T04:57
2024-03-20T04:57
2024-03-20T04:57
происшествия
амурская область
нерюнгри
хабаровск
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на руднике "пионер" в амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов прилетел на вертолёте на место обрушения в шахте "Пионер", где под завалами находятся 13 человек, спасательная операция продолжается, сообщил глава в Telegram-канале. "Работаю в Зейском округе на руднике "Пионер", где произошло обрушение горных масс и под завалами оказалось 13 человек. С представителями профильных ведомств оцениваем обстановку, что уже сделано, что еще необходимо сделать для оперативного проведения спасательных работ", - написал Орлов. По словам Орлова, сейчас на месте происшествия работает более двухсот спасателей. Помощь оказывают специалисты из Нерюнгри, Хабаровска, Приморья и Кузбасса. Ранее МЧС РФ сообщало, что самолеты и вертолеты приведены в готовность для доставки насосных систем. Для оказания психологической помощи сформирована сводная группа психологов. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. В Амурской области введён региональный режим ЧС.
https://ria.ru/20240319/obval-1934255238.html
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происшествия, амурская область, нерюнгри, хабаровск, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Амурская область, Нерюнгри, Хабаровск, Василий Орлов (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Губернатор Приамурья прилетел на место обрушения в шахте "Пионер"
Глава Приамурья Орлов на вертолете прилетел на место обрушения в шахте "Пионер"