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Путин назвал результат выборов прологом к будущим победам - РИА Новости, 20.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:16 20.03.2024 (обновлено: 13:19 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934449884.html
Путин назвал результат выборов прологом к будущим победам
Путин назвал результат выборов прологом к будущим победам - РИА Новости, 20.03.2024
Путин назвал результат выборов прологом к будущим победам
Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые нужны России и обязательно будут, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:16
2024-03-20T13:19
выборы президента россии — 2024
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые нужны России и обязательно будут, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами."Коллеги, позвольте мне обратиться именно так к вам… Коллеги, которые здесь выступали, говорили о ожидаемых победах, поздравляли с победой на выборах. Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут. Спасибо большое", - сказал Путин.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html
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россия, политика, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Путин
Путин назвал результат выборов прологом к будущим победам

Путин назвал свою победу на выборах прологом к новым успехам, нужным России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые нужны России и обязательно будут, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
"Коллеги, позвольте мне обратиться именно так к вам… Коллеги, которые здесь выступали, говорили о ожидаемых победах, поздравляли с победой на выборах. Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут. Спасибо большое", - сказал Путин.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаВладимир Путин
 
 
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