https://ria.ru/20240320/rossiya-1934449884.html

Путин назвал результат выборов прологом к будущим победам

Путин назвал результат выборов прологом к будущим победам - РИА Новости, 20.03.2024

Путин назвал результат выборов прологом к будущим победам

Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые нужны России и обязательно будут, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:16

2024-03-20T13:16

2024-03-20T13:19

выборы президента россии — 2024

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые нужны России и обязательно будут, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами."Коллеги, позвольте мне обратиться именно так к вам… Коллеги, которые здесь выступали, говорили о ожидаемых победах, поздравляли с победой на выборах. Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут. Спасибо большое", - сказал Путин.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, владимир путин