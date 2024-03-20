https://ria.ru/20240320/rossiya-1934449884.html
Путин назвал результат выборов прологом к будущим победам
Путин назвал результат выборов прологом к будущим победам - РИА Новости, 20.03.2024
Путин назвал результат выборов прологом к будущим победам
Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые нужны России и обязательно будут, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:16
2024-03-20T13:16
2024-03-20T13:19
выборы президента россии — 2024
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые нужны России и обязательно будут, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами."Коллеги, позвольте мне обратиться именно так к вам… Коллеги, которые здесь выступали, говорили о ожидаемых победах, поздравляли с победой на выборах. Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут. Спасибо большое", - сказал Путин.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, политика, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Путин
Путин назвал результат выборов прологом к будущим победам
Путин назвал свою победу на выборах прологом к новым успехам, нужным России
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые нужны России и обязательно будут, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
"Коллеги, позвольте мне обратиться именно так к вам… Коллеги, которые здесь выступали, говорили о ожидаемых победах, поздравляли с победой на выборах. Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут. Спасибо большое", - сказал Путин.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
Запад не может позволить себе непризнание итогов выборов в России