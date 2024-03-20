https://ria.ru/20240320/rossiya-1934439759.html

Военные спасли пенсионеров, брошенных ВСУ среди мин в Харьковской области

Военные спасли пенсионеров, брошенных ВСУ среди мин в Харьковской области - РИА Новости, 20.03.2024

Военные спасли пенсионеров, брошенных ВСУ среди мин в Харьковской области

Российские бойцы вывели семь пожилых людей из одного из подконтрольных Киеву поселков в Харьковской области, в котором ВСУ заминировали все подходы, рассказал... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:38

2024-03-20T12:38

2024-03-20T12:54

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

вооруженные силы украины

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828318954_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_af87a2e5fa0c44641e8a759286da1f0e.jpg

БЕРЕСТОВОЕ (Харьковская область), 20 мар - РИА Новости. Российские бойцы вывели семь пожилых людей из одного из подконтрольных Киеву поселков в Харьковской области, в котором ВСУ заминировали все подходы, рассказал РИА Новости в среду глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. "Несколько наших стариков проживали в крайне сложных условиях, это территория Харьковской области, которая находилась и сейчас находится под контролем националистических властей Украины. Люди там были брошены, оказались по сути без помощи", - объяснил глава ВГА. Собеседник агентства пояснил, что люди были "абсолютно брошены властями Киева без света, газа и продуктов". "С одной стороны у них граница Российской Федерации, они ее перейти не могут. А с другой стороны украинские военнослужащие при отходе из этого поселка все заминировали. Получается так, что люди остались просто отрезаны от мирной жизни",- добавил Ганчев. По его словам, родственники жителей, попавших в сложную ситуацию, вышли на ВГА Харьковской области с просьбой о помощи. "Мы, соответственно, тоже в свою очередь обратились к военнослужащим, Федеральной службе безопасности, погрануправлению, чтобы нам оказали поддержку. Была проведена специальная операция, людей эвакуировали с этой территории",- сказал он. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, сообщалось, что из Авдеевки и Артемовска в ДНР вывозили детей и пожилых, однако часть жителей категорически отказалась выезжать и осталась в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.

https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html

https://ria.ru/20240315/kharkov-1933314088.html

харьковская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, украина, вооруженные силы украины, россия, безопасность