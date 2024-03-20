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Военные спасли пенсионеров, брошенных ВСУ среди мин в Харьковской области - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 20.03.2024 (обновлено: 12:54 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934439759.html
Военные спасли пенсионеров, брошенных ВСУ среди мин в Харьковской области
Военные спасли пенсионеров, брошенных ВСУ среди мин в Харьковской области - РИА Новости, 20.03.2024
Военные спасли пенсионеров, брошенных ВСУ среди мин в Харьковской области
Российские бойцы вывели семь пожилых людей из одного из подконтрольных Киеву поселков в Харьковской области, в котором ВСУ заминировали все подходы, рассказал... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:38
2024-03-20T12:54
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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БЕРЕСТОВОЕ (Харьковская область), 20 мар - РИА Новости. Российские бойцы вывели семь пожилых людей из одного из подконтрольных Киеву поселков в Харьковской области, в котором ВСУ заминировали все подходы, рассказал РИА Новости в среду глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. "Несколько наших стариков проживали в крайне сложных условиях, это территория Харьковской области, которая находилась и сейчас находится под контролем националистических властей Украины. Люди там были брошены, оказались по сути без помощи", - объяснил глава ВГА. Собеседник агентства пояснил, что люди были "абсолютно брошены властями Киева без света, газа и продуктов". "С одной стороны у них граница Российской Федерации, они ее перейти не могут. А с другой стороны украинские военнослужащие при отходе из этого поселка все заминировали. Получается так, что люди остались просто отрезаны от мирной жизни",- добавил Ганчев. По его словам, родственники жителей, попавших в сложную ситуацию, вышли на ВГА Харьковской области с просьбой о помощи. "Мы, соответственно, тоже в свою очередь обратились к военнослужащим, Федеральной службе безопасности, погрануправлению, чтобы нам оказали поддержку. Была проведена специальная операция, людей эвакуировали с этой территории",- сказал он. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, сообщалось, что из Авдеевки и Артемовска в ДНР вывозили детей и пожилых, однако часть жителей категорически отказалась выезжать и осталась в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html
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харьковская область, украина, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Военные спасли пенсионеров, брошенных ВСУ среди мин в Харьковской области

Ганчев: Россия вывела людей из заминированного ВСУ поселка в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоенная техника на блокпосту в Харьковской области
Военная техника на блокпосту в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военная техника на блокпосту в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЕСТОВОЕ (Харьковская область), 20 мар - РИА Новости. Российские бойцы вывели семь пожилых людей из одного из подконтрольных Киеву поселков в Харьковской области, в котором ВСУ заминировали все подходы, рассказал РИА Новости в среду глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.
"Несколько наших стариков проживали в крайне сложных условиях, это территория Харьковской области, которая находилась и сейчас находится под контролем националистических властей Украины. Люди там были брошены, оказались по сути без помощи", - объяснил глава ВГА.
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Собеседник агентства пояснил, что люди были "абсолютно брошены властями Киева без света, газа и продуктов". "С одной стороны у них граница Российской Федерации, они ее перейти не могут. А с другой стороны украинские военнослужащие при отходе из этого поселка все заминировали. Получается так, что люди остались просто отрезаны от мирной жизни",- добавил Ганчев.
По его словам, родственники жителей, попавших в сложную ситуацию, вышли на ВГА Харьковской области с просьбой о помощи. "Мы, соответственно, тоже в свою очередь обратились к военнослужащим, Федеральной службе безопасности, погрануправлению, чтобы нам оказали поддержку. Была проведена специальная операция, людей эвакуировали с этой территории",- сказал он.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, сообщалось, что из Авдеевки и Артемовска в ДНР вывозили детей и пожилых, однако часть жителей категорически отказалась выезжать и осталась в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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