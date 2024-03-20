https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

Россия накажет предателей

Россия накажет предателей - РИА Новости, 20.03.2024

Россия накажет предателей

Нашему народу не свойственна ненависть. Он снисходительно относится к глупости, уважает врага, прощает раскаявшихся. Ненависть ему чужда. Почти. Пока речь не... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T08:00

2024-03-20T08:00

2024-03-20T08:51

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Нашему народу не свойственна ненависть. Он снисходительно относится к глупости, уважает врага, прощает раскаявшихся. Ненависть ему чужда. Почти. Пока речь не зашла о предательстве. Предатель не заслуживает ни прощения, ни милосердия. Только возмездия.Владимир Путин испытывает то же самое чувство. Об этом он прямо сказал на вчерашнем расширенном заседании коллегии ФСБ: "Когда я сказал про этих предателей, я прошу, так, как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу уделить достаточно внимания этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим".Невозможно забыть и простить обстрелы Белгородской и Курской областей накануне выборов, не имевшие военного смысла и обернувшиеся жертвами среди мирных жителей. Именно потому, что их совершала вырусь из "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*), "Свободы России"* и "Сибирского батальона"*, руководимая ГУР террориста Кирилла Буданова**. Атаку украинских войск на российскую границу понять можно: они считают нас врагами — мы платим той же монетой. В этом есть суровая военная правда. Но открытое, кичливое нападение на тех, кого объявляешь своими, не укладывается в голове, отторгается сердцем."Поэтому народ страны, народ России ждет от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий", — заявил президент. И народ действительно ждет.Выступление Владимира Владимировича, сделанное на следующий день после победы на выборах, можно считать программным. Неприятие измены, обнажение прямой связи между террористическими актами, совершаемыми киевским режимом, и Западом (с подчеркнутым упоминанием подрыва "Северных потоков"), призыв к "наступательным действиям" — все это требует структуры уровня СМЕРШ. Вероятно, это и стоит за словами главы государства.Конечно, в вопросах, связанных с разведкой и контрразведкой, ничего нельзя утверждать наверняка. Также, как нельзя наверняка утверждать (и даже следует опровергнуть) хоть какую-то причастность российских спецслужб к устранению Максима Кузьминова. Летчика, 9 августа 2023 года угнавшего вертолет, предавшего своих сослуживцев и бежавшего на Украину — а уже 13 февраля 2024 года найденного мертвым в Испании.Но вряд ли президент в обращении к сотрудникам ФСБ ради красного слова отметил "действия по нейтрализации агентуры, террористических и диверсионных групп противника, а также успешные операции в прифронтовой полосе и вражеском тылу".Символическое значение также заключается в том, что именно перед сотрудниками Службы безопасности глава государства обозначил проблему предательства как ключевую. История показывает, что Россия практически неуязвима перед внешним врагом — и зачастую становилась жертвой врага внутреннего. Измена, саботаж, диверсия — все это оказывалось гораздо опаснее для страны, чем прямое военное столкновение. Честь, верность, твердость — вот, что тысячелетие было опорой русского государства.Владимир Путин, следуя традиционному для него принципу, указал и на историческое измерение проблемы, упомянув движение власовцев. Учитывая географию и контекст СВО, можно вспомнить еще об одном предателе, а именно — о Мазепе. Мятежный гетман, нарушивший присягу, впавший в ересь и приведший чужеземцев в свой собственный край, — вполне архетипическая фигура для явления, которое можно назвать "политическим украинством".История повторяется и сегодня: то, что русская политическая культура считает изменой (взять хотя бы упомянутый РДК*), "политическое украинство" возводит в разряд доблести. Так, один из самый ярких представителей этого интеллектуального направления (не столько в силу личных качеств, сколько в силу отсутствия в этой среде развитой политологической мысли) иноагент Алексей Арестович** в недавнем интервью похвалил вырусь за атаки российской границы: "С политической [точки зрения] это очень эффективно. <…> Выбивается один из основных лозунгов пропаганды об успешности СВО, которая идет по плану. <…> Для меня критерием любой русской оппозиции всегда является признание РДК* и легиона "Свобода России*"".Здесь следует возразить дважды.Во-первых, именно нападение на земли, которые граждане России с любой точки зрения считают исконными, в сочетании с отсутствием военной логики и жертвами среди гражданского населения, стало одной из причин наивысшей за всю современную историю России явки на выборы — и в обстреливаемом приграничье она достигала 80%. Участие в этом нападении предателей только усилило поддержку власти.Во-вторых, "критерий", озвученный Арестовичем**, применяется "политическими украинцами" исключительно по отношению к ним самим: любым жителям России рассчитывать на сочувствие с их стороны невозможно.Показательна судьба террористки Дарьи Треповой, под чутким руководством кураторов из Украины взорвавшей Владлена Татарского 2 апреля 2023 года (еще 40 человек получили ранения различной тяжести). "Выполнила свою задачу, а дальше пусть ее хоть на куски режут живьем", — вот одна из ярких оценок ситуации с той стороны. Напомним, что Трепова признана виновной и приговорена к 27 годам колонии общего режима — такова награда за предательство.Предателей не любят ни свои, ни чужие. От первых им следует ждать возмездия, от вторых — презрения. И вчерашнее выступление Владимира Путина с обращением к истории, чаяниям народа и государственной необходимости дает все основания полагать, что возмездие — неотвратимо.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.** Внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240320/podolyak-1934364001.html

https://ria.ru/20240319/putin-1934234873.html

https://ria.ru/20240320/granitsa-1934367799.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933935763.html

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аналитика, политика, россия, украина, курская область, владимир путин, дарья трепова, максим кузьминов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)