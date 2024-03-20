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Совфед одобрил протоколы о реструктуризации четырех кредитов Кубе - РИА Новости, 20.03.2024
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11:26 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/restrukturizatsiya-1934415802.html
Совфед одобрил протоколы о реструктуризации четырех кредитов Кубе
Совфед одобрил протоколы о реструктуризации четырех кредитов Кубе - РИА Новости, 20.03.2024
Совфед одобрил протоколы о реструктуризации четырех кредитов Кубе
Совет Федерации одобрил ратификацию протоколов, которыми вносятся изменения в российско-кубинские кредитные межправсоглашения в части реструктуризации... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:26
2024-03-20T11:26
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Совет Федерации одобрил ратификацию протоколов, которыми вносятся изменения в российско-кубинские кредитные межправсоглашения в части реструктуризации обязательств Кубы перед Россией по четырем государственным кредитам. Реструктуризацию проведут по кредиту для финансирования поставок российских товаров, работ и услуг от 28 сентября 2006 года, для финансирования поставок российской строительной и сельскохозяйственной техники от 28 июля 2009 года, государственного экспортного кредита для финансирования строительства четырех энергоблоков теплоэлектростанций на территории Республики Куба от 22 октября 2015 года, а также кредита для финансирования модернизации и расширения металлургического завода "Антильяна де Асеро им. Хосе Марта" на территории Республики Куба от 22 октября 2015 года. Протоколами предусматривается уточнение порядка погашения задолженности Республики Куба перед Российской Федерацией, начисления и уплаты процентов на соответствующие суммы задолженности. Кроме того, протоколами предусмотрено, что все платежи кубинской стороны осуществляются в пользу Российской Федерации в российских рублях, уточнили в комитете Совфеда по международным делам. Так, погашение задолженности, накопленной за период с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года, осуществляется полугодовыми платежами 15 июня и 15 декабря в период с 2024 по 2040 годы. Графиковые платежи, определенные в 2023 - 2027 годах, переносятся на период 2028 - 2040 годов с погашением задолженности равными полугодовыми платежами 15 июня и 15 декабря каждого года и начислением процентов в 2023 - 2033 годах по ставке 1% годовых, в 2034-2040 годах - по ставке 1,5% годовых и их уплатой в период 2028 - 2040 годов в те же даты.
https://ria.ru/20240319/gvineya-bisau-1934346151.html
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куба, россия, совет федерации рф, в мире
Куба, Россия, Совет Федерации РФ, В мире
Совфед одобрил протоколы о реструктуризации четырех кредитов Кубе

Совфед одобрил протоколы о реструктуризации 4 государственных кредитов Кубе

© Фото : Unsplash / Alexander KunzeКуба
Куба - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Unsplash / Alexander Kunze
Куба. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Совет Федерации одобрил ратификацию протоколов, которыми вносятся изменения в российско-кубинские кредитные межправсоглашения в части реструктуризации обязательств Кубы перед Россией по четырем государственным кредитам.
Реструктуризацию проведут по кредиту для финансирования поставок российских товаров, работ и услуг от 28 сентября 2006 года, для финансирования поставок российской строительной и сельскохозяйственной техники от 28 июля 2009 года, государственного экспортного кредита для финансирования строительства четырех энергоблоков теплоэлектростанций на территории Республики Куба от 22 октября 2015 года, а также кредита для финансирования модернизации и расширения металлургического завода "Антильяна де Асеро им. Хосе Марта" на территории Республики Куба от 22 октября 2015 года.
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Протоколами предусматривается уточнение порядка погашения задолженности Республики Куба перед Российской Федерацией, начисления и уплаты процентов на соответствующие суммы задолженности. Кроме того, протоколами предусмотрено, что все платежи кубинской стороны осуществляются в пользу Российской Федерации в российских рублях, уточнили в комитете Совфеда по международным делам.
Так, погашение задолженности, накопленной за период с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года, осуществляется полугодовыми платежами 15 июня и 15 декабря в период с 2024 по 2040 годы. Графиковые платежи, определенные в 2023 - 2027 годах, переносятся на период 2028 - 2040 годов с погашением задолженности равными полугодовыми платежами 15 июня и 15 декабря каждого года и начислением процентов в 2023 - 2033 годах по ставке 1% годовых, в 2034-2040 годах - по ставке 1,5% годовых и их уплатой в период 2028 - 2040 годов в те же даты.
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