https://ria.ru/20240320/restoran-1934552974.html
В Петербурге пятнадцать человек вывели из ресторана после задымления
В Петербурге пятнадцать человек вывели из ресторана после задымления - РИА Новости, 20.03.2024
В Петербурге пятнадцать человек вывели из ресторана после задымления
Пятнадцать человек эвакуировали из ресторана в отеле в Санкт-Петербурге, где стало дымно из-за подгоревшей еды, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:17
2024-03-20T19:17
2024-03-20T19:17
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_50ff59c1a3678fb1b853e672369bbdc2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Пятнадцать человек эвакуировали из ресторана в отеле в Санкт-Петербурге, где стало дымно из-за подгоревшей еды, сообщило МЧС РФ. "В питерском ресторане подгорела еда. Дым повалил с 18 этажа гостиницы "Азимут". Из ресторана эвакуированы 15 человек", - информирует ведомство в своем Telegram-канале. Как отмечается, пожара в ресторане не было.
https://ria.ru/20240115/pozhar-1921390409.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_15dfb3135730e5e08da75b7daf76cf5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге пятнадцать человек вывели из ресторана после задымления
МЧС: в Петербурге 15 человек вывели из ресторана из-за дыма от подгоревшей еды