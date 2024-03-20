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В Петербурге пятнадцать человек вывели из ресторана после задымления - РИА Новости, 20.03.2024
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19:17 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/restoran-1934552974.html
В Петербурге пятнадцать человек вывели из ресторана после задымления
В Петербурге пятнадцать человек вывели из ресторана после задымления - РИА Новости, 20.03.2024
В Петербурге пятнадцать человек вывели из ресторана после задымления
Пятнадцать человек эвакуировали из ресторана в отеле в Санкт-Петербурге, где стало дымно из-за подгоревшей еды, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:17
2024-03-20T19:17
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Пятнадцать человек эвакуировали из ресторана в отеле в Санкт-Петербурге, где стало дымно из-за подгоревшей еды, сообщило МЧС РФ. "В питерском ресторане подгорела еда. Дым повалил с 18 этажа гостиницы "Азимут". Из ресторана эвакуированы 15 человек", - информирует ведомство в своем Telegram-канале. Как отмечается, пожара в ресторане не было.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге пятнадцать человек вывели из ресторана после задымления

МЧС: в Петербурге 15 человек вывели из ресторана из-за дыма от подгоревшей еды

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Пятнадцать человек эвакуировали из ресторана в отеле в Санкт-Петербурге, где стало дымно из-за подгоревшей еды, сообщило МЧС РФ.
"В питерском ресторане подгорела еда. Дым повалил с 18 этажа гостиницы "Азимут". Из ресторана эвакуированы 15 человек", - информирует ведомство в своем Telegram-канале.
Как отмечается, пожара в ресторане не было.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В Улан-Удэ загорелась крыша ресторана
15 января, 11:53
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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