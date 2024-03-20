https://ria.ru/20240320/restoran-1934552974.html

В Петербурге пятнадцать человек вывели из ресторана после задымления

В Петербурге пятнадцать человек вывели из ресторана после задымления - РИА Новости, 20.03.2024

В Петербурге пятнадцать человек вывели из ресторана после задымления

Пятнадцать человек эвакуировали из ресторана в отеле в Санкт-Петербурге, где стало дымно из-за подгоревшей еды, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T19:17

2024-03-20T19:17

2024-03-20T19:17

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Пятнадцать человек эвакуировали из ресторана в отеле в Санкт-Петербурге, где стало дымно из-за подгоревшей еды, сообщило МЧС РФ. "В питерском ресторане подгорела еда. Дым повалил с 18 этажа гостиницы "Азимут". Из ресторана эвакуированы 15 человек", - информирует ведомство в своем Telegram-канале. Как отмечается, пожара в ресторане не было.

https://ria.ru/20240115/pozhar-1921390409.html

санкт-петербург

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)