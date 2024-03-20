Рейтинг@Mail.ru
Десятки депутатов из партии Зеленского хотят сложить мандаты, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 20.03.2024 (обновлено: 12:51 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/rada-1934428569.html
Десятки депутатов из партии Зеленского хотят сложить мандаты, сообщили СМИ
Десятки депутатов из партии Зеленского хотят сложить мандаты, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.03.2024
Десятки депутатов из партии Зеленского хотят сложить мандаты, сообщили СМИ
Несколько десятков депутатов из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" планируют сложить мандаты, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:08
2024-03-20T12:51
в мире
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
партия "слуга народа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c62685d0ad928b29c5731da4bc1e1f21.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Несколько десятков депутатов из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" планируют сложить мандаты, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в политсиле. "По данным источников в "Слуге народа", фракция сейчас близка к окончательной дезорганизации, сразу несколько десятков народных депутатов выразили желание сложить мандаты из-за отсутствия мотивации", — говорится в публикации.Журналисты отметили, что у "Слуги народа" 235 мест в украинском парламенте. При этом почти четверть депутатов не участвуют в работе партии и парламента: принимают участие в заседаниях и голосуют только 170-180 человек. Как объяснил источник, это вызвано недопониманием между офисом Зеленского и Верховной радой.&quot;Офис Зеленского пренебрежительно относится к парламенту. Они думают, что &quot;слуги&quot; будут голосовать за все, что нужно, потому что Зеленский их привел к власти. Да, привел. И что?&quot; — сказал собеседник издания.Он добавил, что старая модель взаимодействия уже не работает, нужно что-то менять.
https://ria.ru/20240305/rada-1931209683.html
https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934303616.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52ea60809062ebb34cb8c9c2aaae96bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, партия "слуга народа"
В мире, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Украина, Партия "Слуга народа"
Десятки депутатов из партии Зеленского хотят сложить мандаты, сообщили СМИ

"Украинская правда": десятки депутатов от "Слуги народа" хотят сложить мандаты

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Несколько десятков депутатов из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" планируют сложить мандаты, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в политсиле.
"По данным источников в "Слуге народа", фракция сейчас близка к окончательной дезорганизации, сразу несколько десятков народных депутатов выразили желание сложить мандаты из-за отсутствия мотивации", — говорится в публикации.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Раде заявили о парламентском кризисе на Украине
5 марта, 13:58
Журналисты отметили, что у "Слуги народа" 235 мест в украинском парламенте. При этом почти четверть депутатов не участвуют в работе партии и парламента: принимают участие в заседаниях и голосуют только 170-180 человек.
Как объяснил источник, это вызвано недопониманием между офисом Зеленского и Верховной радой.
«

"Офис Зеленского пренебрежительно относится к парламенту. Они думают, что "слуги" будут голосовать за все, что нужно, потому что Зеленский их привел к власти. Да, привел. И что?" — сказал собеседник издания.

Он добавил, что старая модель взаимодействия уже не работает, нужно что-то менять.
Сотрудники СБУ во время обысков у сотрудников Союза православных журналистов - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
"Вы — худшие в мире". За что Киев будет оправдываться перед союзниками
08:00
 
В миреВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаПартия "Слуга народа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала