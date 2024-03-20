https://ria.ru/20240320/rada-1934428569.html
Десятки депутатов из партии Зеленского хотят сложить мандаты, сообщили СМИ
Десятки депутатов из партии Зеленского хотят сложить мандаты, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.03.2024
Десятки депутатов из партии Зеленского хотят сложить мандаты, сообщили СМИ
Несколько десятков депутатов из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" планируют сложить мандаты, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:08
2024-03-20T12:08
2024-03-20T12:51
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верховная рада украины
владимир зеленский
украина
партия "слуга народа"
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Несколько десятков депутатов из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" планируют сложить мандаты, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в политсиле. "По данным источников в "Слуге народа", фракция сейчас близка к окончательной дезорганизации, сразу несколько десятков народных депутатов выразили желание сложить мандаты из-за отсутствия мотивации", — говорится в публикации.Журналисты отметили, что у "Слуги народа" 235 мест в украинском парламенте. При этом почти четверть депутатов не участвуют в работе партии и парламента: принимают участие в заседаниях и голосуют только 170-180 человек. Как объяснил источник, это вызвано недопониманием между офисом Зеленского и Верховной радой."Офис Зеленского пренебрежительно относится к парламенту. Они думают, что "слуги" будут голосовать за все, что нужно, потому что Зеленский их привел к власти. Да, привел. И что?" — сказал собеседник издания.Он добавил, что старая модель взаимодействия уже не работает, нужно что-то менять.
https://ria.ru/20240305/rada-1931209683.html
https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934303616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, партия "слуга народа"
В мире, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Украина, Партия "Слуга народа"
Десятки депутатов из партии Зеленского хотят сложить мандаты, сообщили СМИ
"Украинская правда": десятки депутатов от "Слуги народа" хотят сложить мандаты