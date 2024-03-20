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Российская ПВО за сутки сбила 145 украинских дронов и 22 снаряда РСЗО - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 20.03.2024 (обновлено: 16:27 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/pvo-1934488133.html
Российская ПВО за сутки сбила 145 украинских дронов и 22 снаряда РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила 145 украинских дронов и 22 снаряда РСЗО - РИА Новости, 20.03.2024
Российская ПВО за сутки сбила 145 украинских дронов и 22 снаряда РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 снаряда РСЗО Himars и Vampire, 145 беспилотников, переделанную ракету С-200 и другие цели, сообщили в среду в... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:24
2024-03-20T16:27
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 снаряда РСЗО Himars и Vampire, 145 беспилотников, переделанную ракету С-200 и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 145 украинских беспилотных летательных аппаратов, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, тактическая ракета "Точка-У", переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, а также зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16280 беспилотных летательных аппаратов, 487 зенитных ракетных комплексов, 15545 танков и других боевых бронированных машин, 1248 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8467 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19998 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 145 украинских дронов и 22 снаряда РСЗО

ПВО сбила 22 снаряда HIMARS и "Vampire", ракету "Точка-У" и ракету ЗРК "Patriot"

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 снаряда РСЗО Himars и Vampire, 145 беспилотников, переделанную ракету С-200 и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 145 украинских беспилотных летательных аппаратов, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, тактическая ракета "Точка-У", переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, а также зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16280 беспилотных летательных аппаратов, 487 зенитных ракетных комплексов, 15545 танков и других боевых бронированных машин, 1248 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8467 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19998 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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