https://ria.ru/20240320/pvo-1934488133.html

Российская ПВО за сутки сбила 145 украинских дронов и 22 снаряда РСЗО

Российская ПВО за сутки сбила 145 украинских дронов и 22 снаряда РСЗО - РИА Новости, 20.03.2024

Российская ПВО за сутки сбила 145 украинских дронов и 22 снаряда РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 снаряда РСЗО Himars и Vampire, 145 беспилотников, переделанную ракету С-200 и другие цели, сообщили в среду в... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:24

2024-03-20T15:24

2024-03-20T16:27

специальная военная операция на украине

россия

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 снаряда РСЗО Himars и Vampire, 145 беспилотников, переделанную ракету С-200 и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 145 украинских беспилотных летательных аппаратов, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, тактическая ракета "Точка-У", переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, а также зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16280 беспилотных летательных аппаратов, 487 зенитных ракетных комплексов, 15545 танков и других боевых бронированных машин, 1248 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8467 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19998 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)