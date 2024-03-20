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В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.03.2024
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12:49 20.03.2024 (обновлено: 12:56 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/pvo-1934442943.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.03.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:49
2024-03-20T12:56
происшествия
белгород
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. Пост о запуске сигнала ракетной опасности появился в Telegram-канале мэрии в 11.35 мск, через 37 минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в релизе.
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происшествия, белгород, белгородский район
Происшествия, Белгород, Белгородский район
В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность через 37 минут

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации.
Пост о запуске сигнала ракетной опасности появился в Telegram-канале мэрии в 11.35 мск, через 37 минут тревогу отменили.
«
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в релизе.
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