https://ria.ru/20240320/pvo-1934442943.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.03.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:49

2024-03-20T12:49

2024-03-20T12:56

происшествия

белгород

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. Пост о запуске сигнала ракетной опасности появился в Telegram-канале мэрии в 11.35 мск, через 37 минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгород

белгородский район

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происшествия, белгород, белгородский район