https://ria.ru/20240320/pvo-1934433261.html
ПВО сбила 13 ракет Vampire над Белгородской областью
ПВО сбила 13 ракет Vampire над Белгородской областью - РИА Новости, 20.03.2024
ПВО сбила 13 ракет Vampire над Белгородской областью
ПВО сбила 13 ракет РЗСО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:15
2024-03-20T12:15
2024-03-20T12:32
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. ПВО сбила 13 ракет РЗСО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны."Около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — говорится в публикации.Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. По словам корреспондента РИА Новости, в небе над городом были слышны взрывы.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240318/rszo-1934108874.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4b0b32a7175fa9fe0c989a48666d26ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила 13 ракет Vampire над Белгородской областью
Минобороны: ПВО сбила 13 ракет РЗСО Vampire над Белгородской областью