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ПВО сбила 13 ракет Vampire над Белгородской областью - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 20.03.2024 (обновлено: 12:32 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/pvo-1934433261.html
ПВО сбила 13 ракет Vampire над Белгородской областью
ПВО сбила 13 ракет Vampire над Белгородской областью - РИА Новости, 20.03.2024
ПВО сбила 13 ракет Vampire над Белгородской областью
ПВО сбила 13 ракет РЗСО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:15
2024-03-20T12:32
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. ПВО сбила 13 ракет РЗСО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны."Около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — говорится в публикации.Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. По словам корреспондента РИА Новости, в небе над городом были слышны взрывы.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240318/rszo-1934108874.html
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белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила 13 ракет Vampire над Белгородской областью

Минобороны: ПВО сбила 13 ракет РЗСО Vampire над Белгородской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "БУК М2"
Зенитный ракетный комплекс БУК М2 - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "БУК М2". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. ПВО сбила 13 ракет РЗСО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
"Около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — говорится в публикации.
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Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. По словам корреспондента РИА Новости, в небе над городом были слышны взрывы.
ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
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