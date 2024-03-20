https://ria.ru/20240320/pvo-1934433261.html

ПВО сбила 13 ракет Vampire над Белгородской областью

ПВО сбила 13 ракет Vampire над Белгородской областью - РИА Новости, 20.03.2024

ПВО сбила 13 ракет Vampire над Белгородской областью

ПВО сбила 13 ракет РЗСО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:15

2024-03-20T12:15

2024-03-20T12:32

белгородская область

россия

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. ПВО сбила 13 ракет РЗСО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны."Около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — говорится в публикации.Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. По словам корреспондента РИА Новости, в небе над городом были слышны взрывы.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240318/rszo-1934108874.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

белгородская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины