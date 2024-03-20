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"Он очень крут": в США высказались о причинах победы Путина - РИА Новости, 20.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:24 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/putin-1934554451.html
"Он очень крут": в США высказались о причинах победы Путина
"Он очень крут": в США высказались о причинах победы Путина - РИА Новости, 20.03.2024
"Он очень крут": в США высказались о причинах победы Путина
Народ России избрал Владимира Путина на должность президента страны, так как он сильный лидер, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:24
2024-03-20T19:24
выборы президента россии — 2024
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Народ России избрал Владимира Путина на должность президента страны, так как он сильный лидер, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Саксв интервью журналисту Моргану Пирсу.Ведущий попросил эксперта прокомментировать результаты прошедших выборов в России, заметив при этом, что Владимир Путин всегда побеждает, если принимает в чем-то участие."Это в русских традициях. Я думаю, он довольно популярен. Это часть русской культуры: он сильный лидер и русские люди хотят сильного руководителя", — отметил Сакс.По словам эксперта, Владимир Путин всегда говорит то, что думает, и американцам придется искать способы взаимодействия с сильным русским лидером."Он очень умен и очень крут", — подчеркнул эксперт.Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100 процентов протоколов.Второе место занял Харитонов с 4,31% голосов, далее следует Даванков с 3,85% и Слуцкий с 3,20%.Общая явка составила 77,44%. Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 миллиона сделали свой выбор досрочно.Официальные итоги ЦИК подведет на специальном заседании в четверг, 21 марта.
https://ria.ru/20240320/ssha-1934402328.html
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в мире, россия, владимир путин, сша
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Владимир Путин, США
"Он очень крут": в США высказались о причинах победы Путина

Джеффри Сакс: россияне избрали Владимира Путина, так как хотят сильного лидера

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Народ России избрал Владимира Путина на должность президента страны, так как он сильный лидер, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Саксв интервью журналисту Моргану Пирсу.
Ведущий попросил эксперта прокомментировать результаты прошедших выборов в России, заметив при этом, что Владимир Путин всегда побеждает, если принимает в чем-то участие.
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"Это в русских традициях. Я думаю, он довольно популярен. Это часть русской культуры: он сильный лидер и русские люди хотят сильного руководителя", — отметил Сакс.
По словам эксперта, Владимир Путин всегда говорит то, что думает, и американцам придется искать способы взаимодействия с сильным русским лидером.
«
"Он очень умен и очень крут", — подчеркнул эксперт.
Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100 процентов протоколов.
Второе место занял Харитонов с 4,31% голосов, далее следует Даванков с 3,85% и Слуцкий с 3,20%.
Общая явка составила 77,44%. Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 миллиона сделали свой выбор досрочно.
Официальные итоги ЦИК подведет на специальном заседании в четверг, 21 марта.
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