https://ria.ru/20240320/putin-1934516667.html

Путин дал установку на строительство новой России, заявил Рогов

Путин дал установку на строительство новой России, заявил Рогов - РИА Новости, 20.03.2024

Путин дал установку на строительство новой России, заявил Рогов

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что российский президент Владимир... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:41

2024-03-20T16:41

2024-03-20T16:41

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир рогов

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что российский президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами дал установку на строительство новой России. В среду глава государства провел встречу с доверенными лицами своего избирательного штаба, где заявил, что победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые нужны России и обязательно будут. Рогов на прошедших президентских выборах являлся федеральным доверенным лицом кандидата в президенты Путина. "Это была не просто встреча о подведении итогов. Был подведен промежуточный итог преобразований в стране и дана установка на строительство новой России во всех сферах: от экономики до культуры", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, принцип построения новой России – развитие как социально ориентированной страны и одного из ведущих и сильных государств мира.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир рогов, владимир путин