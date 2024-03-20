https://ria.ru/20240320/putin-1934516667.html
Путин дал установку на строительство новой России, заявил Рогов
Путин дал установку на строительство новой России, заявил Рогов - РИА Новости, 20.03.2024
Путин дал установку на строительство новой России, заявил Рогов
Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что российский президент Владимир... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:41
2024-03-20T16:41
2024-03-20T16:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что российский президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами дал установку на строительство новой России. В среду глава государства провел встречу с доверенными лицами своего избирательного штаба, где заявил, что победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые нужны России и обязательно будут. Рогов на прошедших президентских выборах являлся федеральным доверенным лицом кандидата в президенты Путина. "Это была не просто встреча о подведении итогов. Был подведен промежуточный итог преобразований в стране и дана установка на строительство новой России во всех сферах: от экономики до культуры", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, принцип построения новой России – развитие как социально ориентированной страны и одного из ведущих и сильных государств мира.
https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир рогов, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Рогов, Владимир Путин
Путин дал установку на строительство новой России, заявил Рогов
Рогов: Путин на встрече с доверенными лицами поручил строить новую Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что российский президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами дал установку на строительство новой России.
В среду глава государства провел встречу с доверенными лицами своего избирательного штаба, где заявил, что победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые нужны России и обязательно будут. Рогов на прошедших президентских выборах являлся федеральным доверенным лицом кандидата в президенты Путина.
"Это была не просто встреча о подведении итогов. Был подведен промежуточный итог преобразований в стране и дана установка на строительство новой России во всех сферах: от экономики до культуры", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, принцип построения новой России – развитие как социально ориентированной страны и одного из ведущих и сильных государств мира.
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