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Путин дал установку на строительство новой России, заявил Рогов - РИА Новости, 20.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:41 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/putin-1934516667.html
Путин дал установку на строительство новой России, заявил Рогов
Путин дал установку на строительство новой России, заявил Рогов - РИА Новости, 20.03.2024
Путин дал установку на строительство новой России, заявил Рогов
Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что российский президент Владимир... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:41
2024-03-20T16:41
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что российский президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами дал установку на строительство новой России. В среду глава государства провел встречу с доверенными лицами своего избирательного штаба, где заявил, что победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые нужны России и обязательно будут. Рогов на прошедших президентских выборах являлся федеральным доверенным лицом кандидата в президенты Путина. "Это была не просто встреча о подведении итогов. Был подведен промежуточный итог преобразований в стране и дана установка на строительство новой России во всех сферах: от экономики до культуры", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, принцип построения новой России – развитие как социально ориентированной страны и одного из ведущих и сильных государств мира.
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политика, россия, владимир рогов, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Рогов, Владимир Путин
Путин дал установку на строительство новой России, заявил Рогов

Рогов: Путин на встрече с доверенными лицами поручил строить новую Россию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что российский президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами дал установку на строительство новой России.
В среду глава государства провел встречу с доверенными лицами своего избирательного штаба, где заявил, что победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые нужны России и обязательно будут. Рогов на прошедших президентских выборах являлся федеральным доверенным лицом кандидата в президенты Путина.
"Это была не просто встреча о подведении итогов. Был подведен промежуточный итог преобразований в стране и дана установка на строительство новой России во всех сферах: от экономики до культуры", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, принцип построения новой России – развитие как социально ориентированной страны и одного из ведущих и сильных государств мира.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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