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Президент Лаоса поздравил Путина с победой на выборах
Президент Лаоса поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 20.03.2024
Президент Лаоса поздравил Путина с победой на выборах
Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:48
2024-03-20T14:48
2024-03-20T14:55
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента Российской Федерации, передает новостное агентство Лаоса Lao News Agency."От имени народа Лаоса и от себя лично хотел бы выразить Вашему Превосходительству искренние поздравления с убедительной победой на выборах и возможностью исполнять обязанности президента Российской Федерации на очередной срок. Результат выборов отчетливо отражает доверие и уверенность российского народа в способностях и интеллекте вашего руководства", - приводит издание текст послания.Сисулит добавил, что твердо убежден, что под "мудрым руководством" Владимира Путина Российская Федерация "будет непрерывно развиваться и процветать"."Я рад тесно сотрудничать с Вашим Превосходительством в целях дальнейшего укрепления и расширения наших дружественных отношений и доброго сотрудничества, основанных на стратегическом партнерстве, взаимопонимании, доверии и помощи между Лаосской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией на благо наших двух народов", - заключил президент.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
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лаос, владимир путин, россия, тхонглун сисулит, в мире
Выборы президента России — 2024, Лаос, Владимир Путин, Россия, Тхонглун Сисулит, В мире
Президент Лаоса поздравил Путина с победой на выборах
Президент Лаоса Сисулит поздравил Путина с победой на выборах
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента Российской Федерации, передает новостное агентство Лаоса Lao News Agency
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"От имени народа Лаоса и от себя лично хотел бы выразить Вашему Превосходительству искренние поздравления с убедительной победой на выборах и возможностью исполнять обязанности президента Российской Федерации на очередной срок. Результат выборов отчетливо отражает доверие и уверенность российского народа в способностях и интеллекте вашего руководства", - приводит издание текст послания.
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Сисулит добавил, что твердо убежден, что под "мудрым руководством" Владимира Путина Российская Федерация "будет непрерывно развиваться и процветать".
"Я рад тесно сотрудничать с Вашим Превосходительством в целях дальнейшего укрепления и расширения наших дружественных отношений и доброго сотрудничества, основанных на стратегическом партнерстве, взаимопонимании, доверии и помощи между Лаосской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией на благо наших двух народов", - заключил президент.
Президентские выборы в России
проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
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