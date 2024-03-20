https://ria.ru/20240320/putin-1934477451.html

Президент Лаоса поздравил Путина с победой на выборах

Президент Лаоса поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 20.03.2024

Президент Лаоса поздравил Путина с победой на выборах

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:48

2024-03-20T14:48

2024-03-20T14:55

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента Российской Федерации, передает новостное агентство Лаоса Lao News Agency."От имени народа Лаоса и от себя лично хотел бы выразить Вашему Превосходительству искренние поздравления с убедительной победой на выборах и возможностью исполнять обязанности президента Российской Федерации на очередной срок. Результат выборов отчетливо отражает доверие и уверенность российского народа в способностях и интеллекте вашего руководства", - приводит издание текст послания.Сисулит добавил, что твердо убежден, что под "мудрым руководством" Владимира Путина Российская Федерация "будет непрерывно развиваться и процветать"."Я рад тесно сотрудничать с Вашим Превосходительством в целях дальнейшего укрепления и расширения наших дружественных отношений и доброго сотрудничества, основанных на стратегическом партнерстве, взаимопонимании, доверии и помощи между Лаосской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией на благо наших двух народов", - заключил президент.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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лаос, владимир путин, россия, тхонглун сисулит, в мире