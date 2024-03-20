Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал первый шаг к привлечению новых кадров для села - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/putin-1934461459.html
Путин назвал первый шаг к привлечению новых кадров для села
Путин назвал первый шаг к привлечению новых кадров для села - РИА Новости, 20.03.2024
Путин назвал первый шаг к привлечению новых кадров для села
Президент России Владимир Путин обозначил проблему нехватки кадров в малых населенных пунктах, и отметил, что небольшое повышение оплаты труда на таких... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:57
2024-03-20T13:57
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934448100_276:0:2745:1389_1920x0_80_0_0_4e7a6415b1fcd49c6efc40e0ada29055.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обозначил проблему нехватки кадров в малых населенных пунктах, и отметил, что небольшое повышение оплаты труда на таких территориях – это первый шаг к тому, чтобы обеспечить необходимое количество специалистов на селе. "Вы упомянули о повышении оплаты труда в небольших населённых пунктах. Всё, вроде как, и неплохо, а, с другой стороны, кадров-то не хватает, значит, чего-то мы не дорабатываем. И вот повышение, скромное, но всё-таки повышение уровня оплаты труда в небольших населенных пунктах – это как раз первый шаг к тому, чтобы обеспечить необходимое количество специалистов и на селе в районных больницах, и в других медицинских учреждениях первичного звена здравоохранения. Вот всё будет осуществляться", - сказал Путин в ходе встречи с доверенными лицами. Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. Всего на нее было приглашено порядка 400 человек.
https://ria.ru/20231008/selo-1901238644.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934448100_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_1c891189d2c35f6e1350fc651aeeccba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал первый шаг к привлечению новых кадров для села

Путин: небольшое повышение оплаты труда на селе ведет к привлечению новых кадров

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обозначил проблему нехватки кадров в малых населенных пунктах, и отметил, что небольшое повышение оплаты труда на таких территориях – это первый шаг к тому, чтобы обеспечить необходимое количество специалистов на селе.
«
"Вы упомянули о повышении оплаты труда в небольших населённых пунктах. Всё, вроде как, и неплохо, а, с другой стороны, кадров-то не хватает, значит, чего-то мы не дорабатываем. И вот повышение, скромное, но всё-таки повышение уровня оплаты труда в небольших населенных пунктах – это как раз первый шаг к тому, чтобы обеспечить необходимое количество специалистов и на селе в районных больницах, и в других медицинских учреждениях первичного звена здравоохранения. Вот всё будет осуществляться", - сказал Путин в ходе встречи с доверенными лицами.
Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. Всего на нее было приглашено порядка 400 человек.
Вид на село - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Россия продолжит обеспечивать комфортную жизнь на селе, заявил Путин
8 октября 2023, 00:07
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала