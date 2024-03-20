https://ria.ru/20240320/putin-1934461459.html

Путин назвал первый шаг к привлечению новых кадров для села

Путин назвал первый шаг к привлечению новых кадров для села - РИА Новости, 20.03.2024

Путин назвал первый шаг к привлечению новых кадров для села

Президент России Владимир Путин обозначил проблему нехватки кадров в малых населенных пунктах, и отметил, что небольшое повышение оплаты труда на таких... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:57

2024-03-20T13:57

2024-03-20T13:57

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обозначил проблему нехватки кадров в малых населенных пунктах, и отметил, что небольшое повышение оплаты труда на таких территориях – это первый шаг к тому, чтобы обеспечить необходимое количество специалистов на селе. "Вы упомянули о повышении оплаты труда в небольших населённых пунктах. Всё, вроде как, и неплохо, а, с другой стороны, кадров-то не хватает, значит, чего-то мы не дорабатываем. И вот повышение, скромное, но всё-таки повышение уровня оплаты труда в небольших населенных пунктах – это как раз первый шаг к тому, чтобы обеспечить необходимое количество специалистов и на селе в районных больницах, и в других медицинских учреждениях первичного звена здравоохранения. Вот всё будет осуществляться", - сказал Путин в ходе встречи с доверенными лицами. Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. Всего на нее было приглашено порядка 400 человек.

https://ria.ru/20231008/selo-1901238644.html

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общество, россия, владимир путин