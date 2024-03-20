https://ria.ru/20240320/putin-1934449482.html
Стало кошмаром. В Китае сделали удивительное заявление о победе Путина
Стало кошмаром. В Китае сделали удивительное заявление о победе Путина - РИА Новости, 20.03.2024
Стало кошмаром. В Китае сделали удивительное заявление о победе Путина
Победа Владимира Путина на выборах президента России стала для США и стран Запада серьезной проблемой, так как им придется признать, что страна под его... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:14
2024-03-20T13:14
2024-03-20T13:14
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франция
владимир путин
эммануэль макрон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Победа Владимира Путина на выборах президента России стала для США и стран Запада серьезной проблемой, так как им придется признать, что страна под его руководством стала сильнее, передает Global Times."Путин победил на последних выборах, а это значит, что он останется у власти как минимум до 2030 года. Многие СМИ заявили, что это "кошмар" для Запада", — пишет издание.Россия не только демонстрирует мощный военный потенциал, превосходя США и Запад по производству артиллерийских снарядов, но и сохраняет экономическую стабильность, а в обществе не наблюдается волнений, говорится в статье.При этом Западу приходится серьезно относиться к Москве и считаться с ней, пишет издание. Показателем стало то, что, воинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину встретили сильное сопротивление не только внутри страны, но и в Вашингтоне, Лондоне и Берлине, указывается в статье.Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании 21 марта.Накануне директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Ранее французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240320/ssha-1934402328.html
https://ria.ru/20240317/makron-1933680686.html
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в мире, украина, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Стало кошмаром. В Китае сделали удивительное заявление о победе Путина
GT: рекордная победа Путина на выборах президента стала кошмаром Запада
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Победа Владимира Путина на выборах президента России стала для США и стран Запада серьезной проблемой, так как им придется признать, что страна под его руководством стала сильнее, передает Global Times
.
"Путин победил на последних выборах, а это значит, что он останется у власти как минимум до 2030 года. Многие СМИ заявили, что это "кошмар" для Запада", — пишет издание.
Застал врасплох. Решение США после российских выборов поразило союзников
Россия не только демонстрирует мощный военный потенциал, превосходя США и Запад по производству артиллерийских снарядов, но и сохраняет экономическую стабильность, а в обществе не наблюдается волнений, говорится в статье.
При этом Западу приходится серьезно относиться к Москве и считаться с ней, пишет издание. Показателем стало то, что, воинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину встретили сильное сопротивление не только внутри страны, но и в Вашингтоне, Лондоне и Берлине, указывается в статье.
Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании 21 марта.
СМИ: Шольц заранее знал о намерении Макрона отправить войска на Украину
Накануне директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
Ранее французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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