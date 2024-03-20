https://ria.ru/20240320/putin-1934447952.html
Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество
Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество - РИА Новости, 20.03.2024
Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество
Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество и пообещал... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:08
2024-03-20T13:08
2024-03-20T13:43
специальная военная операция на украине
белгородская область
общество
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934453963_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dec875b1a5f44f4b8cbea34bfba4cbc3.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество и пообещал сделать все, чтобы поддержать людей."Я хочу выразить слова благодарности и восхищения жителям Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество, и, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье", - сказал Путин, добавив, что "мы все сделаем, что от нас зависит".За прошедшую неделю, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, регион обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. Повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей в регионе с 12 марта.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934453963_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e396db45f3973b0577f885943330af97.jpg
"Сделаем все, чтобы людей поддержать" – Путин о жителях Белгородской области
Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество и пообещал сделать все, чтобы поддержать людей.
2024-03-20T13:08
true
PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, общество, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество
Путин поблагодарил жителей Белгородской области и пообещал их поддержать