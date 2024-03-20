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Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 20.03.2024 (обновлено: 13:43 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/putin-1934447952.html
Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество
Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество - РИА Новости, 20.03.2024
Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество
Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество и пообещал... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:08
2024-03-20T13:43
специальная военная операция на украине
белгородская область
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество и пообещал сделать все, чтобы поддержать людей."Я хочу выразить слова благодарности и восхищения жителям Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество, и, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье", - сказал Путин, добавив, что "мы все сделаем, что от нас зависит".За прошедшую неделю, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, регион обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. Повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей в регионе с 12 марта.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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"Сделаем все, чтобы людей поддержать" – Путин о жителях Белгородской области
Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество и пообещал сделать все, чтобы поддержать людей.
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белгородская область, общество, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество

Путин поблагодарил жителей Белгородской области и пообещал их поддержать

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество и пообещал сделать все, чтобы поддержать людей.
"Я хочу выразить слова благодарности и восхищения жителям Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество, и, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье", - сказал Путин, добавив, что "мы все сделаем, что от нас зависит".
За прошедшую неделю, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, регион обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. Повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей в регионе с 12 марта.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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