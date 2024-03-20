https://ria.ru/20240320/putin-1934447952.html

Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество

Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество - РИА Новости, 20.03.2024

Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество

Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество и пообещал... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:08

2024-03-20T13:08

2024-03-20T13:43

специальная военная операция на украине

белгородская область

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество и пообещал сделать все, чтобы поддержать людей."Я хочу выразить слова благодарности и восхищения жителям Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество, и, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье", - сказал Путин, добавив, что "мы все сделаем, что от нас зависит".За прошедшую неделю, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, регион обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. Повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей в регионе с 12 марта.

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"Сделаем все, чтобы людей поддержать" – Путин о жителях Белгородской области Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество и пообещал сделать все, чтобы поддержать людей. 2024-03-20T13:08 true PT1M21S

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белгородская область, общество, владимир путин, россия