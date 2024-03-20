Капитуляция. Обращение Шольца к Путину вызвало шок в Германии
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали обращение канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину из-за Украины.
Накануне, на конференции Europe 2024 в Берлине, глава немецкого государства заявил, что решительная военная помощь Киеву в настоящее время — "самое важное послание Путину".
Накануне, на конференции Europe 2024 в Берлине, глава немецкого государства заявил, что решительная военная помощь Киеву в настоящее время — "самое важное послание Путину".
"Когда же западные лидеры поймут, что Путин не хочет видеть военных НАТО у границ России", — написал один из комментаторов.
"Украинский фронт рухнет, несмотря на все поставки оружия. Если переговоры не будут проведены сейчас, то высока вероятность безоговорочной капитуляции", — поддержал другой.
"Именно Запад не хочет переговоров по Украине", — отметил третий.
"Вы должны просто выступать за переговоры, а не накачивать оружием Украину", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Сколько миллиардов Украина получила от Германии? Ей ничего не помогло и не поможет. Хватит, нужно договариваться", — заключили читатели.
Путин ранее заявил, что если в Киеве хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Москвой. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
"Украинский фронт рухнет, несмотря на все поставки оружия. Если переговоры не будут проведены сейчас, то высока вероятность безоговорочной капитуляции", — поддержал другой.
"Именно Запад не хочет переговоров по Украине", — отметил третий.
"Вы должны просто выступать за переговоры, а не накачивать оружием Украину", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Сколько миллиардов Украина получила от Германии? Ей ничего не помогло и не поможет. Хватит, нужно договариваться", — заключили читатели.
Путин ранее заявил, что если в Киеве хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Москвой. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.