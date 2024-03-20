https://ria.ru/20240320/putin-1934440705.html

Капитуляция. Обращение Шольца к Путину вызвало шок в Германии

Капитуляция. Обращение Шольца к Путину вызвало шок в Германии - РИА Новости, 20.03.2024

Капитуляция. Обращение Шольца к Путину вызвало шок в Германии

Читатели Die Welt раскритиковали обращение канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину из-за Украины. Накануне, на конференции Europe... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:41

2024-03-20T12:41

2024-03-20T12:41

специальная военная операция на украине

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олаф шольц

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали обращение канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину из-за Украины. Накануне, на конференции Europe 2024 в Берлине, глава немецкого государства заявил, что решительная военная помощь Киеву в настоящее время — "самое важное послание Путину". "Когда же западные лидеры поймут, что Путин не хочет видеть военных НАТО у границ России", — написал один из комментаторов. "Украинский фронт рухнет, несмотря на все поставки оружия. Если переговоры не будут проведены сейчас, то высока вероятность безоговорочной капитуляции", — поддержал другой. "Именно Запад не хочет переговоров по Украине", — отметил третий. "Вы должны просто выступать за переговоры, а не накачивать оружием Украину", — поделился мнением еще один из пользователей. "Сколько миллиардов Украина получила от Германии? Ей ничего не помогло и не поможет. Хватит, нужно договариваться", — заключили читатели. Путин ранее заявил, что если в Киеве хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Москвой. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.

https://ria.ru/20240320/ukraina-1934403063.html

https://ria.ru/20240320/kuleba-1934383809.html

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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, владимир путин