https://ria.ru/20240320/pushkov-1934540105.html

"Они осознали": Пушков объяснил страх США осудить выборы в России

"Они осознали": Пушков объяснил страх США осудить выборы в России - РИА Новости, 20.03.2024

"Они осознали": Пушков объяснил страх США осудить выборы в России

США, вероятно, выступили против заявления с осуждением выборов в России, чтобы не сжигать все мосты в отношениях с Москвой, заявил сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T18:11

2024-03-20T18:11

2024-03-20T18:11

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дмитрий песков

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. США, вероятно, выступили против заявления с осуждением выборов в России, чтобы не сжигать все мосты в отношениях с Москвой, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.Как накануне сообщила Repubblica со ссылкой на источники, американский госсекретарь Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран G7 с такой формулировкой."Если эта информация верна, возможно, причина в том, что в руководстве Госдепа осознали, что после такого заявления любые переговоры с руководством России, включая переговоры о стратегической стабильности и контроле над ядерным оружием, в которых заинтересованы сами США, о чем они недавно вновь заявили, будут крайне затруднены", — написал Пушков.Он также предположил, что Блинкен мог вспомнить английскую поговорку "Don't burn your bridges" ("Не сжигай мосты". — Прим. ред.). По мнению сенатора, дальнейшая судьба этого заявления станет своеобразным тестом на чувство реальности для стран G7."А реальность состоит в том, что без России никакие переговоры о ядерном оружии и глобальной безопасности просто невозможны", — подчеркнул Пушков.Как заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы не были свободными и честными. Такая оценка ожидаема со стороны государства, вовлеченного в конфликт на Украине, пояснил представитель Кремля. По его словам, это не то мнение, к которому в Москве готовы прислушиваться и которое можно назвать важным.

https://ria.ru/20240320/ssha-1934402328.html

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