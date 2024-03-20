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"Они осознали": Пушков объяснил страх США осудить выборы в России - РИА Новости, 20.03.2024
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18:11 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/pushkov-1934540105.html
"Они осознали": Пушков объяснил страх США осудить выборы в России
"Они осознали": Пушков объяснил страх США осудить выборы в России - РИА Новости, 20.03.2024
"Они осознали": Пушков объяснил страх США осудить выборы в России
США, вероятно, выступили против заявления с осуждением выборов в России, чтобы не сжигать все мосты в отношениях с Москвой, заявил сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:11
2024-03-20T18:11
в мире
сша
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москва
алексей пушков
энтони блинкен
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. США, вероятно, выступили против заявления с осуждением выборов в России, чтобы не сжигать все мосты в отношениях с Москвой, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.Как накануне сообщила Repubblica со ссылкой на источники, американский госсекретарь Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран G7 с такой формулировкой."Если эта информация верна, возможно, причина в том, что в руководстве Госдепа осознали, что после такого заявления любые переговоры с руководством России, включая переговоры о стратегической стабильности и контроле над ядерным оружием, в которых заинтересованы сами США, о чем они недавно вновь заявили, будут крайне затруднены", — написал Пушков.Он также предположил, что Блинкен мог вспомнить английскую поговорку "Don't burn your bridges" ("Не сжигай мосты". — Прим. ред.). По мнению сенатора, дальнейшая судьба этого заявления станет своеобразным тестом на чувство реальности для стран G7."А реальность состоит в том, что без России никакие переговоры о ядерном оружии и глобальной безопасности просто невозможны", — подчеркнул Пушков.Как заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы не были свободными и честными. Такая оценка ожидаема со стороны государства, вовлеченного в конфликт на Украине, пояснил представитель Кремля. По его словам, это не то мнение, к которому в Москве готовы прислушиваться и которое можно назвать важным.
https://ria.ru/20240320/ssha-1934402328.html
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в мире, сша, россия, москва, алексей пушков, энтони блинкен, дмитрий песков, государственный департамент сша, g7
В мире, США, Россия, Москва, Алексей Пушков, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, Государственный департамент США, G7
"Они осознали": Пушков объяснил страх США осудить выборы в России

Пушков: США, вероятно, не стали осуждать выборы в России, чтобы не сжигать мосты

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Российской Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. США, вероятно, выступили против заявления с осуждением выборов в России, чтобы не сжигать все мосты в отношениях с Москвой, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
Как накануне сообщила Repubblica со ссылкой на источники, американский госсекретарь Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран G7 с такой формулировкой.
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"Если эта информация верна, возможно, причина в том, что в руководстве Госдепа осознали, что после такого заявления любые переговоры с руководством России, включая переговоры о стратегической стабильности и контроле над ядерным оружием, в которых заинтересованы сами США, о чем они недавно вновь заявили, будут крайне затруднены", — написал Пушков.
Он также предположил, что Блинкен мог вспомнить английскую поговорку "Don't burn your bridges" ("Не сжигай мосты". — Прим. ред.). По мнению сенатора, дальнейшая судьба этого заявления станет своеобразным тестом на чувство реальности для стран G7.
«
"А реальность состоит в том, что без России никакие переговоры о ядерном оружии и глобальной безопасности просто невозможны", — подчеркнул Пушков.
Как заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы не были свободными и честными. Такая оценка ожидаема со стороны государства, вовлеченного в конфликт на Украине, пояснил представитель Кремля. По его словам, это не то мнение, к которому в Москве готовы прислушиваться и которое можно назвать важным.
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