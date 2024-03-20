Рейтинг@Mail.ru
"Как интересно": Пушков поговоркой оценил решение Франции по Украине - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:50 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/pushkov-1934375250.html
"Как интересно": Пушков поговоркой оценил решение Франции по Украине
"Как интересно": Пушков поговоркой оценил решение Франции по Украине - РИА Новости, 20.03.2024
"Как интересно": Пушков поговоркой оценил решение Франции по Украине
Присоединение Франции к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины продемонстрировало, что в вопросе собственных интересов страна... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T06:50
2024-03-20T06:50
в мире
украина
франция
алексей пушков
польша
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Присоединение Франции к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины продемонстрировало, что в вопросе собственных интересов страна руководствуется принципом: "дружба дружбой, а табачок врозь", такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.Как ранее сообщила газета Politico со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов, Париж присоединился к призывам Варшавы ограничить ввоз в ЕС украинской сельхозпродукции. При этом один из дипломатов заявил, что "те же страны ЕС, демонстрирующие наибольшую поддержку Украины, наносят ей и наибольший ущерб"."Как интересно: Франция и Польша сейчас — самые активные участники западной антироссийской коалиции", — написал Пушков.По его словам, Париж и Варшава говорят о готовности до конца поддерживать Киев, однако в вопросе зерна — "дружба дружбой, а табачок врозь"."Сразу же выясняется, что ни Франции как стране, ни Польше как стране Украина не нужна. Нужна она правящим антироссийским элитам этих стран, но и то — до определенного предела", — указал сенатор.Также Пушков задался вопросом, как ЕС собирается принимать Украину в свой состав, если на фоне ситуации с украинским зерном в странах блока уже разгорелись страсти.Накануне Европарламент продлил приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию в ЕС еще на год, до июня 2025 года, оставив за собой право принять необходимые меры в случае, если украинская сельхозпродукция приведет к сбою на одном или нескольких внутренних рынках.
https://ria.ru/20240320/polsha-1934362272.html
https://ria.ru/20240319/zerno-1934304554.html
украина
франция
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1b32e3b1b8c0358a4561821f0b5197e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, алексей пушков, польша, евросоюз, европарламент
В мире, Украина, Франция, Алексей Пушков, Польша, Евросоюз, Европарламент
"Как интересно": Пушков поговоркой оценил решение Франции по Украине

Сенатор Пушков: ситуация с зерном показала отношение Франции к Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Присоединение Франции к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины продемонстрировало, что в вопросе собственных интересов страна руководствуется принципом: "дружба дружбой, а табачок врозь", такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.
Как ранее сообщила газета Politico со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов, Париж присоединился к призывам Варшавы ограничить ввоз в ЕС украинской сельхозпродукции. При этом один из дипломатов заявил, что "те же страны ЕС, демонстрирующие наибольшую поддержку Украины, наносят ей и наибольший ущерб".
Польские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Протестующие польские фермеры пообещали парализовать страну
00:53
"Как интересно: Франция и Польша сейчас — самые активные участники западной антироссийской коалиции", — написал Пушков.
По его словам, Париж и Варшава говорят о готовности до конца поддерживать Киев, однако в вопросе зерна — "дружба дружбой, а табачок врозь".
"Сразу же выясняется, что ни Франции как стране, ни Польше как стране Украина не нужна. Нужна она правящим антироссийским элитам этих стран, но и то — до определенного предела", — указал сенатор.
Также Пушков задался вопросом, как ЕС собирается принимать Украину в свой состав, если на фоне ситуации с украинским зерном в странах блока уже разгорелись страсти.
Накануне Европарламент продлил приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию в ЕС еще на год, до июня 2025 года, оставив за собой право принять необходимые меры в случае, если украинская сельхозпродукция приведет к сбою на одном или нескольких внутренних рынках.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Премьер Польши заявил, что украинское зерно больше не является проблемой
Вчера, 17:52
 
В миреУкраинаФранцияАлексей ПушковПольшаЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала