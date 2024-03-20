"Как интересно": Пушков поговоркой оценил решение Франции по Украине
Сенатор Пушков: ситуация с зерном показала отношение Франции к Украине
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Присоединение Франции к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины продемонстрировало, что в вопросе собственных интересов страна руководствуется принципом: "дружба дружбой, а табачок врозь", такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.
Как ранее сообщила газета Politico со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов, Париж присоединился к призывам Варшавы ограничить ввоз в ЕС украинской сельхозпродукции. При этом один из дипломатов заявил, что "те же страны ЕС, демонстрирующие наибольшую поддержку Украины, наносят ей и наибольший ущерб".
"Как интересно: Франция и Польша сейчас — самые активные участники западной антироссийской коалиции", — написал Пушков.
По его словам, Париж и Варшава говорят о готовности до конца поддерживать Киев, однако в вопросе зерна — "дружба дружбой, а табачок врозь".
"Сразу же выясняется, что ни Франции как стране, ни Польше как стране Украина не нужна. Нужна она правящим антироссийским элитам этих стран, но и то — до определенного предела", — указал сенатор.
Также Пушков задался вопросом, как ЕС собирается принимать Украину в свой состав, если на фоне ситуации с украинским зерном в странах блока уже разгорелись страсти.
Накануне Европарламент продлил приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию в ЕС еще на год, до июня 2025 года, оставив за собой право принять необходимые меры в случае, если украинская сельхозпродукция приведет к сбою на одном или нескольких внутренних рынках.