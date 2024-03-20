На границе Польши и Калининградской области закрыли пункт пропуска
На границе Польши и Калининградской области закрыли КПП из-за протеста фермеров
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПункт пропуска "Мамоново-2" — "Гжехотки" на российско-польской границе
Пункт пропуска "Мамоново-2" — "Гжехотки" на российско-польской границе. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 20 мар — РИА Новости. На границе Польши и Калининградской области закрыли пункт пропуска из-за протестов польских фермеров, сообщил пресс-секретарь губернатора российского региона Дмитрий Лысков.
"По поступившей информации, сегодня, с 09:00 (10:00 мск. — Прим. ред.), пункт пропуска "Мамоново 2" — "Гжехотки" не будет функционировать — польская сторона не будет принимать машины. Просим учесть при планировании поездок. Данная ситуация обусловлена протестами польских фермеров", — сказал он.
Как следует из данных Федеральной таможенной службы, на 6:00 (7:00 мск) очередей с обеих сторон на пропускном пункте "Мамоново 2" — "Гжехотки" не было. На выезд из Калининградской области оформлено 277 легковых автомобилей и 51 грузовой, на въезд в Россию — 282 легковых и 46 грузовых.
Польские фермеры с 9 февраля проводят общенациональные акции протеста. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.
Основные требования протестующих: прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. В сентябре 2023 года Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в приграничные страны ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. В ответ власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина пожаловалась на это в ВТО, но Братислава, Будапешт и Варшава заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.