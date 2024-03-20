https://ria.ru/20240320/punkt-1934394877.html

На границе Польши и Калининградской области закрыли пункт пропуска

На границе Польши и Калининградской области закрыли пункт пропуска - РИА Новости, 20.03.2024

На границе Польши и Калининградской области закрыли пункт пропуска

На границе Польши и Калининградской области закрыли пункт пропуска из-за протестов польских фермеров, сообщил пресс-секретарь губернатора российского региона... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T10:20

2024-03-20T10:20

2024-03-20T13:01

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КАЛИНИНГРАД, 20 мар — РИА Новости. На границе Польши и Калининградской области закрыли пункт пропуска из-за протестов польских фермеров, сообщил пресс-секретарь губернатора российского региона Дмитрий Лысков."По поступившей информации, сегодня, с 09:00 (10:00 мск. — Прим. ред.), пункт пропуска "Мамоново 2" — "Гжехотки" не будет функционировать — польская сторона не будет принимать машины. Просим учесть при планировании поездок. Данная ситуация обусловлена протестами польских фермеров", — сказал он.Как следует из данных Федеральной таможенной службы, на 6:00 (7:00 мск) очередей с обеих сторон на пропускном пункте "Мамоново 2" — "Гжехотки" не было. На выезд из Калининградской области оформлено 277 легковых автомобилей и 51 грузовой, на въезд в Россию — 282 легковых и 46 грузовых.Польские фермеры с 9 февраля проводят общенациональные акции протеста. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.Основные требования протестующих: прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240109/fermer-1920300620.html

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

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польша, калининград, калининградская область, в мире, украина