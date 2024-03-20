https://ria.ru/20240320/pugacheva-1934522628.html

Стас Михайлов ответил Пугачевой на ее хамское заявление о нем и России

Стас Михайлов ответил Пугачевой на ее хамское заявление о нем и России - РИА Новости, 20.03.2024

Стас Михайлов ответил Пугачевой на ее хамское заявление о нем и России

Российский эстрадный певец Стас Михайлов ответил Алле Пугачевой на ее оскорбительный комментарий в свой адрес. Его слова приводит телеканал Звезда. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:00

2024-03-20T17:00

2024-03-20T17:22

россия

израиль

стас михайлов

алла пугачева

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российский эстрадный певец Стас Михайлов ответил Алле Пугачевой на ее оскорбительный комментарий в свой адрес. Его слова приводит телеканал Звезда."Дай Бог ей здоровья", — сказал Михайлов.Ранее артистка Алла Пугачева грубо высказалась о россиянах, отвечая на критику Михайлова по поводу ее отъезда из страны."Стасик Михайлов, что это с тобой? <…> Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь", — сказала она на видео, сопроводив свое обращение грубым эпитетом в адрес певца.Так она ответила ему на слова о том, что покинувшие страну знаменитости "еще приползут на коленях".В 2022-м году Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* переехала в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231226/nikolaev-1918216855.html

https://ria.ru/20240307/pugacheva-1931657993.html

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россия, израиль, стас михайлов, алла пугачева