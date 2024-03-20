Рейтинг@Mail.ru
Стас Михайлов ответил Пугачевой на ее хамское заявление о нем и России - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 20.03.2024 (обновлено: 17:22 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/pugacheva-1934522628.html
Стас Михайлов ответил Пугачевой на ее хамское заявление о нем и России
Стас Михайлов ответил Пугачевой на ее хамское заявление о нем и России - РИА Новости, 20.03.2024
Стас Михайлов ответил Пугачевой на ее хамское заявление о нем и России
Российский эстрадный певец Стас Михайлов ответил Алле Пугачевой на ее оскорбительный комментарий в свой адрес. Его слова приводит телеканал Звезда. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:00
2024-03-20T17:22
россия
израиль
стас михайлов
алла пугачева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580470544_0:60:854:540_1920x0_80_0_0_7890fcb6adca6e24a08ed0c8fe8a31e4.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российский эстрадный певец Стас Михайлов ответил Алле Пугачевой на ее оскорбительный комментарий в свой адрес. Его слова приводит телеканал Звезда."Дай Бог ей здоровья", — сказал Михайлов.Ранее артистка Алла Пугачева грубо высказалась о россиянах, отвечая на критику Михайлова по поводу ее отъезда из страны."Стасик Михайлов, что это с тобой? &lt;…&gt; Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь", — сказала она на видео, сопроводив свое обращение грубым эпитетом в адрес певца.Так она ответила ему на слова о том, что покинувшие страну знаменитости "еще приползут на коленях".В 2022-м году Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* переехала в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231226/nikolaev-1918216855.html
https://ria.ru/20240307/pugacheva-1931657993.html
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580470544_0:0:854:642_1920x0_80_0_0_46f8184ff4b85d3ca1e93a171b439ebd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, израиль, стас михайлов, алла пугачева
Россия, Израиль, Стас Михайлов, Алла Пугачева
Стас Михайлов ответил Пугачевой на ее хамское заявление о нем и России

Певец Стас Михайлов пожелал здоровья нахамившей ему Пугачевой

© Фото : пресс-служба исполнителя Стас Михайлов
Стас Михайлов - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : пресс-служба исполнителя
Стас Михайлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российский эстрадный певец Стас Михайлов ответил Алле Пугачевой на ее оскорбительный комментарий в свой адрес. Его слова приводит телеканал Звезда.
"Дай Бог ей здоровья", — сказал Михайлов.
Телеведущий Юрий Николаев на премьере фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт в 2019 году - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
"Обидно": Николаев сказал, кто вынудил Пугачеву покинуть Россию
26 декабря 2023, 21:36
Ранее артистка Алла Пугачева грубо высказалась о россиянах, отвечая на критику Михайлова по поводу ее отъезда из страны.
"Стасик Михайлов, что это с тобой? <…> Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь", — сказала она на видео, сопроводив свое обращение грубым эпитетом в адрес певца.
Так она ответила ему на слова о том, что покинувшие страну знаменитости "еще приползут на коленях".
В 2022-м году Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* переехала в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом
7 марта, 11:23
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
РоссияИзраильСтас МихайловАлла Пугачева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала