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В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний - РИА Новости, 20.03.2024
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20:19 20.03.2024 (обновлено: 23:43 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/proverki-1934560704.html
В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний
В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний - РИА Новости, 20.03.2024
В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний
Правительство приняло постановление об отмене моратория на антимонопольные проверки IT-компаний, мера вступает в силу 28 марта, сообщается в пресс-релизе ФАС. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T20:19
2024-03-20T23:43
экономика
россия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Правительство приняло постановление об отмене моратория на антимонопольные проверки IT-компаний, мера вступает в силу 28 марта, сообщается в пресс-релизе ФАС."Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, к ним стало поступать большое количество жалоб, в том числе от малых и средних предприятий и потребителей, на нарушения со стороны "цифровых гигантов".Таким образом, восстановление государственного контроля должно помочь бороться со злоупотреблениями доминирующим положением, защитить права и интересы граждан и предпринимателей, а также способствовать развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции, пояснили в ФАС.В Минцифры, в свою очередь, уточнили, что снятие моратория на антимонопольные проверки затронет IT-компании:При этом запрет продолжит действовать в отношении всех плановых проверок, в том числе по линии соблюдения антимонопольного законодательства, добавили в министерстве.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

© iStock.com / Moon SafariМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© iStock.com / Moon Safari
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Правительство приняло постановление об отмене моратория на антимонопольные проверки IT-компаний, мера вступает в силу 28 марта, сообщается в пресс-релизе ФАС.
"Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний", — говорится в заявлении.
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В марте 2022-го кабмин объявил мораторий на проведение плановых государственных и муниципальных проверок IТ-компаний из специального реестра аккредитованных организаций Минцифры. Он действует до 31 декабря этого года.

Как отметили в ведомстве, к ним стало поступать большое количество жалоб, в том числе от малых и средних предприятий и потребителей, на нарушения со стороны "цифровых гигантов".
Таким образом, восстановление государственного контроля должно помочь бороться со злоупотреблениями доминирующим положением, защитить права и интересы граждан и предпринимателей, а также способствовать развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции, пояснили в ФАС.
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В Минцифры, в свою очередь, уточнили, что снятие моратория на антимонопольные проверки затронет IT-компании:
  • имеющие цифровую платформу;
  • выручка которых превышает два миллиарда рублей, а доля сделок между покупателем и продавцом составляет более 35 процентов от всех транзакций на этом рынке.
При этом запрет продолжит действовать в отношении всех плановых проверок, в том числе по линии соблюдения антимонопольного законодательства, добавили в министерстве.
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