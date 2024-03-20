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В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний
В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний - РИА Новости, 20.03.2024
В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний
Правительство приняло постановление об отмене моратория на антимонопольные проверки IT-компаний, мера вступает в силу 28 марта, сообщается в пресс-релизе ФАС. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T20:19
2024-03-20T20:19
2024-03-20T23:43
экономика
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Правительство приняло постановление об отмене моратория на антимонопольные проверки IT-компаний, мера вступает в силу 28 марта, сообщается в пресс-релизе ФАС."Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, к ним стало поступать большое количество жалоб, в том числе от малых и средних предприятий и потребителей, на нарушения со стороны "цифровых гигантов".Таким образом, восстановление государственного контроля должно помочь бороться со злоупотреблениями доминирующим положением, защитить права и интересы граждан и предпринимателей, а также способствовать развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции, пояснили в ФАС.В Минцифры, в свою очередь, уточнили, что снятие моратория на антимонопольные проверки затронет IT-компании:При этом запрет продолжит действовать в отношении всех плановых проверок, в том числе по линии соблюдения антимонопольного законодательства, добавили в министерстве.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний
Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Правительство приняло постановление об отмене моратория на антимонопольные проверки IT-компаний, мера вступает в силу 28 марта, сообщается в пресс-релизе
ФАС.
"Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний", — говорится в заявлении.
Исследование показало, какие IT-специалисты нужны российским компаниям
В марте 2022-го кабмин объявил мораторий на проведение плановых государственных и муниципальных проверок IТ-компаний из специального реестра аккредитованных организаций Минцифры. Он действует до 31 декабря этого года.
Как отметили в ведомстве, к ним стало поступать большое количество жалоб, в том числе от малых и средних предприятий и потребителей, на нарушения со стороны "цифровых гигантов".
Таким образом, восстановление государственного контроля должно помочь бороться со злоупотреблениями доминирующим положением, защитить права и интересы граждан и предпринимателей, а также способствовать развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции, пояснили в ФАС.
Минцифры предложило изменить правила аккредитации IT-компаний
В Минцифры, в свою очередь, уточнили, что снятие моратория на антимонопольные проверки затронет IT-компании:
- имеющие цифровую платформу;
- выручка которых превышает два миллиарда рублей, а доля сделок между покупателем и продавцом составляет более 35 процентов от всех транзакций на этом рынке.
При этом запрет продолжит действовать в отношении всех плановых проверок, в том числе по линии соблюдения антимонопольного законодательства, добавили в министерстве.
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