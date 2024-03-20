https://ria.ru/20240320/proverki-1934560704.html

В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний - РИА Новости, 20.03.2024

В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

Правительство приняло постановление об отмене моратория на антимонопольные проверки IT-компаний, мера вступает в силу 28 марта, сообщается в пресс-релизе ФАС. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T20:19

2024-03-20T20:19

2024-03-20T23:43

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933026823_0:256:3067:1981_1920x0_80_0_0_34b86b32aed0a59ac86ec8b1ebc9f706.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Правительство приняло постановление об отмене моратория на антимонопольные проверки IT-компаний, мера вступает в силу 28 марта, сообщается в пресс-релизе ФАС."Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, к ним стало поступать большое количество жалоб, в том числе от малых и средних предприятий и потребителей, на нарушения со стороны "цифровых гигантов".Таким образом, восстановление государственного контроля должно помочь бороться со злоупотреблениями доминирующим положением, защитить права и интересы граждан и предпринимателей, а также способствовать развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции, пояснили в ФАС.В Минцифры, в свою очередь, уточнили, что снятие моратория на антимонопольные проверки затронет IT-компании:При этом запрет продолжит действовать в отношении всех плановых проверок, в том числе по линии соблюдения антимонопольного законодательства, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20240123/spetsialisty-1922868718.html

https://ria.ru/20240306/mintsifry-1931455073.html

https://ria.ru/20231206/kredit-1914194474.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)