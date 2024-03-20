https://ria.ru/20240320/protest-1934484520.html

У здания ЦИК Молдавии начался протест против новых инициатив по выборам

У здания ЦИК Молдавии начался протест против новых инициатив по выборам - РИА Новости, 20.03.2024

У здания ЦИК Молдавии начался протест против новых инициатив по выборам

Молдавский оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) проводит акцию протеста у здания Центризбиркома республики против законодательной инициативы по... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:09

2024-03-20T15:09

2024-03-20T15:50

в мире

молдавия

канада

майя санду

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934485900_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_90a5a594f694876d9edff07c7cc4d771.jpg

КИШИНЕВ, 20 мар – РИА Новости. Молдавский оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) проводит акцию протеста у здания Центризбиркома республики против законодательной инициативы по внедрению голосования по почте за границей, митингующие считают, что власть таким образом намерена сфальсифицировать предстоящие президентские выборы, передаёт корреспондент РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что власти страны могут успеть разрешить голосование по почте для референдума о вступлении в ЕС и выборов главы республики, запланированных на осень этого года. Председатель юридической комиссии заксобрания Вероника Рошка сообщила 1 марта, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) зарегистрировала в парламенте законопроект о возможности голосовать по почте для диаспоры в Канаде и США. Представители оппозиции негативно восприняли эту инициативу, отметив, что посредством неё власть может сфальсифицировать предстоящие президентские выборы. В среду правительство дало положительный отзыв на законопроект о пилотном голосовании по почте за границей. "Мы у ЦИК, чтобы сказать "нет" инициативе по манипуляции голосования, попытке сфальсифицировать выборы. Именно так мы понимаем желание ПДС ввести голосование по почте", – сказал вице-спикер парламента, глава фракции БКС Влад Батрынча, отметив, что предложение о голосовании по почте для молдавской диаспоры, проживающей в США и Канаде – это дискриминация по отношению к остальным согражданам. "Ни для кого не секрет, в том числе и для представителей власти, что доверия народа у них нет. Все прекрасно понимают, что единственным способом хоть как-то накрутить себе голоса является манипуляция и ложь. Как они издевались над избирательным кодексом, сколько раз его меняли, для того чтобы хоть как-то обеспечить себе легитимность. Те, кто сидят в этом здании, являются соучастниками попытки кражи голосов наших граждан", - заявила депутат БКС Диана Караман во время акции. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240306/integratsiya-1931359368.html

молдавия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, канада, майя санду, евросоюз