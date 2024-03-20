https://ria.ru/20240320/proekty-1934483433.html

РФРИТ выделит более семи миллиардов рублей на технологические проекты

РФРИТ выделит более семи миллиардов рублей на технологические проекты - РИА Новости, 20.03.2024

РФРИТ выделит более семи миллиардов рублей на технологические проекты

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) начнет отбор особо значимых проектов для финансирования в сфере IT по итогам конференции ЦИПР в конце РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:04

2024-03-20T15:04

2024-03-20T15:04

выставка-форум "россия"

россия

экономика

дмитрий чернышенко

максут шадаев

сколково

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) начнет отбор особо значимых проектов для финансирования в сфере IT по итогам конференции ЦИПР в конце мая, фонд заложил более 7 миллиардов рублей на их поддержку, сообщил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов. "Мы, как фонд, входящий в компанию ВЭБ.РФ, рассчитываем в этом году продолжить отбор особо значимых проектов. В настоящий момент сообщается, что по итогам ЦИПРа будет дан страт отбора. У нас для этого запроектировано 7,01 миллиарда рублей, поэтому будем рады, если новые компании, новые проекты придут в этот важный для экономики формат", - сказал Павлов на пленарном заседании демодня ИЦК "Телерадиовещание", который проходит в рамках выставки "Россия". Он отметил, что в настоящий момент фонд поддерживает 22 особо значимых проекта на общую сумму грантового финансирования 18 миллиардов рублей. "Проекты в разной стадии реализации, уже ряд продуктов выходят на рынок, транслируются, тиражируются по отраслевому принципу, готовятся к выходу на зарубежные рынки - это важная большая задача, которую поставил председатель правительства, министерство цифрового развития", - добавил Павлов. В июле 2022 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) для замещения зарубежных отраслевых цифровых продуктов, а на софинансирование их создания и внедрения до 2024 года выделено 37,1 миллиарда рублей. По словам Чернышенко, государство будет осуществлять софинансирование разработок из фондов Бортника, "Сколково" и РФРИТ. В конце июля 2023 года Минцифры России приостановило выдачу грантов на новые разработки в сфере IT, а также обновило состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок, и проведёт аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годы. В ноябре глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство в 2024 году возобновит выдачу грантов IT-стартапам и крупным "якорным" заказчикам IT-разработок.

https://ria.ru/20240306/rets-1931507864.html

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россия, экономика, дмитрий чернышенко, максут шадаев, сколково, выставка-форум "россия"