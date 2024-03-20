РФРИТ выделит более семи миллиардов рублей на технологические проекты

РФРИТ выделит более 7 миллиардов рублей на технологические проекты в 2024 году
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".
На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".
Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.
Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.
В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.
В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.
На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.
На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.
Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.
Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.
Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.
Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.
На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.
На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.
На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.
На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.
Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.
Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.
Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.
Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.
Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.
Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.
Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.
Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.
В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.
В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.
На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.
На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".
Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.
В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.
На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.
Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.
Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.
На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.
На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.
Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.
Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.
Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.
Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.
В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.
На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.