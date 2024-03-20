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РФРИТ выделит более семи миллиардов рублей на технологические проекты - РИА Новости, 20.03.2024
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15:04 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/proekty-1934483433.html
РФРИТ выделит более семи миллиардов рублей на технологические проекты
РФРИТ выделит более семи миллиардов рублей на технологические проекты - РИА Новости, 20.03.2024
РФРИТ выделит более семи миллиардов рублей на технологические проекты
Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) начнет отбор особо значимых проектов для финансирования в сфере IT по итогам конференции ЦИПР в конце РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:04
2024-03-20T15:04
выставка-форум "россия"
россия
экономика
дмитрий чернышенко
максут шадаев
сколково
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) начнет отбор особо значимых проектов для финансирования в сфере IT по итогам конференции ЦИПР в конце мая, фонд заложил более 7 миллиардов рублей на их поддержку, сообщил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов. "Мы, как фонд, входящий в компанию ВЭБ.РФ, рассчитываем в этом году продолжить отбор особо значимых проектов. В настоящий момент сообщается, что по итогам ЦИПРа будет дан страт отбора. У нас для этого запроектировано 7,01 миллиарда рублей, поэтому будем рады, если новые компании, новые проекты придут в этот важный для экономики формат", - сказал Павлов на пленарном заседании демодня ИЦК "Телерадиовещание", который проходит в рамках выставки "Россия". Он отметил, что в настоящий момент фонд поддерживает 22 особо значимых проекта на общую сумму грантового финансирования 18 миллиардов рублей. "Проекты в разной стадии реализации, уже ряд продуктов выходят на рынок, транслируются, тиражируются по отраслевому принципу, готовятся к выходу на зарубежные рынки - это важная большая задача, которую поставил председатель правительства, министерство цифрового развития", - добавил Павлов. В июле 2022 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) для замещения зарубежных отраслевых цифровых продуктов, а на софинансирование их создания и внедрения до 2024 года выделено 37,1 миллиарда рублей. По словам Чернышенко, государство будет осуществлять софинансирование разработок из фондов Бортника, "Сколково" и РФРИТ. В конце июля 2023 года Минцифры России приостановило выдачу грантов на новые разработки в сфере IT, а также обновило состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок, и проведёт аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годы. В ноябре глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство в 2024 году возобновит выдачу грантов IT-стартапам и крупным "якорным" заказчикам IT-разработок.
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россия, экономика, дмитрий чернышенко, максут шадаев, сколково, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Экономика, Дмитрий Чернышенко, Максут Шадаев, Сколково, Выставка-форум "Россия"
РФРИТ выделит более семи миллиардов рублей на технологические проекты

РФРИТ выделит более 7 миллиардов рублей на технологические проекты в 2024 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия"
Выставка Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) начнет отбор особо значимых проектов для финансирования в сфере IT по итогам конференции ЦИПР в конце мая, фонд заложил более 7 миллиардов рублей на их поддержку, сообщил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.
"Мы, как фонд, входящий в компанию ВЭБ.РФ, рассчитываем в этом году продолжить отбор особо значимых проектов. В настоящий момент сообщается, что по итогам ЦИПРа будет дан страт отбора. У нас для этого запроектировано 7,01 миллиарда рублей, поэтому будем рады, если новые компании, новые проекты придут в этот важный для экономики формат", - сказал Павлов на пленарном заседании демодня ИЦК "Телерадиовещание", который проходит в рамках выставки "Россия".
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

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На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

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Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

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В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

Творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

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На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

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Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

Показ коллекции бренда IMSAY studio на Международной выставке-форуме Россия

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

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Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

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На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

Музыкант Евгений Маргулис

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На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

Открытие Московской недели моды на Международной выставке-форуме Россия

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© Фотохост-агентство РИА Новости
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Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

Показ коллекции бренда OA.CLTH на Международной выставке-форуме Россия

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Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

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Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

Открытый всероссийский слет бардовского движения Чтобы наши песни пели, как свои

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

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Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

Творческая встреча с певцом Денисом Клявером

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

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В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

Серия мастер-классов от садовых экспертов, павильон С Семья. Работа. Долголетие

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

Победительница розыгрыша автомобиля Lada Granta

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

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Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

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1 из 15

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
Он отметил, что в настоящий момент фонд поддерживает 22 особо значимых проекта на общую сумму грантового финансирования 18 миллиардов рублей. "Проекты в разной стадии реализации, уже ряд продуктов выходят на рынок, транслируются, тиражируются по отраслевому принципу, готовятся к выходу на зарубежные рынки - это важная большая задача, которую поставил председатель правительства, министерство цифрового развития", - добавил Павлов.
В июле 2022 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) для замещения зарубежных отраслевых цифровых продуктов, а на софинансирование их создания и внедрения до 2024 года выделено 37,1 миллиарда рублей. По словам Чернышенко, государство будет осуществлять софинансирование разработок из фондов Бортника, "Сколково" и РФРИТ.
В конце июля 2023 года Минцифры России приостановило выдачу грантов на новые разработки в сфере IT, а также обновило состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок, и проведёт аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годы. В ноябре глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство в 2024 году возобновит выдачу грантов IT-стартапам и крупным "якорным" заказчикам IT-разработок.
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