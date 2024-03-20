https://ria.ru/20240320/produktsiya-1934395430.html

Московские компании нарастили поставки продукции при поддержке "Моспрома"

Московские компании нарастили поставки продукции при поддержке "Моспрома" - РИА Новости, 20.03.2024

Московские компании нарастили поставки продукции при поддержке "Моспрома"

Благодаря помощи города столичные производители регулярно участвуют в бизнес-миссиях и отраслевых выставках, в том числе и зарубежных, что позволяет им находить РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T10:28

2024-03-20T10:28

2024-03-20T10:33

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

технологии

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Благодаря помощи города столичные производители регулярно участвуют в бизнес-миссиях и отраслевых выставках, в том числе и зарубежных, что позволяет им находить новых покупателей своей продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.По его словам, товарами, произведенными московскими предприятиями, постоянно интересуются не только российские, но и зарубежные клиенты."Во многом этому способствует активная поддержка Москвы и экспортного центра "Моспром". В результате предприятия налаживают контакты с потенциальными иностранными партнерами и представляют свою продукцию на выставках. Например, по итогам прошлого года московская компания увеличила продажи POS-терминалов в 2 раза по сравнению с показателями за 2022 года. А другое столичное предприятие поставило 3000 единиц высокотехнологичной продукции в Азербайджан", – сказал Овчинский, слова которого привели в ДИПП.Производитель "САГА Технологии" экспортировал в Азербайджан многофункциональные аппараты, выполняющие функции банкомата, устройства для обмена валют, а также выдачи и пополнения проездных карт. Данная разработка рекомендована ЦБ для использования банками. При содействии "Моспрома" в прошлом году компания поучаствовала в отраслевой выставке во Вьетнаме, на которой экспонировала отечественную инженерную школу и свои разработки.Коммерческий директор предприятия Оксана Калашникова отметила, что на сегодняшний день многофункциональные устройства также активно экспортируется в Армению.Столичная компания "Терминальные Технологии" выпускает POS-терминалы, которые применяются в вендинговых аппартах, автомойках самообслуживания и пр. Устройства способны считывать карты и принимать безналичную оплату. В прошлом году аппараты поставлялись в Азию. В частости, в Китай, Казахстан и Индию."Более двадцати лет мы создаем уникальные технологии и разрабатываем новые платежные продукты. В прошлом году мы поставили за рубеж свыше шести с половиной тысячи POS-терминалов и стали лидерами России по экспорту таких аппаратов", – процитировали в ДИПП генерального директора компании Игоря Сухоставского.По поручению Собянина в Москве реализуется комплекс мер, который направлен на повышение инвестиционной привлекательности мегаполиса для отечественных промышленников и развитие производств. Здесь созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Представители столичного бизнеса могут воспользоваться более 20 системными мерами поддержки от властей города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов, напомнили в департаменте.

https://ria.ru/20240301/validatory-1930355555.html

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москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, технологии