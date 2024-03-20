https://ria.ru/20240320/produktsiya-1934395430.html
Московские компании нарастили поставки продукции при поддержке "Моспрома"
Московские компании нарастили поставки продукции при поддержке "Моспрома" - РИА Новости, 20.03.2024
Московские компании нарастили поставки продукции при поддержке "Моспрома"
Благодаря помощи города столичные производители регулярно участвуют в бизнес-миссиях и отраслевых выставках, в том числе и зарубежных, что позволяет им находить РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:28
2024-03-20T10:28
2024-03-20T10:33
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
технологии
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Благодаря помощи города столичные производители регулярно участвуют в бизнес-миссиях и отраслевых выставках, в том числе и зарубежных, что позволяет им находить новых покупателей своей продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.По его словам, товарами, произведенными московскими предприятиями, постоянно интересуются не только российские, но и зарубежные клиенты."Во многом этому способствует активная поддержка Москвы и экспортного центра "Моспром". В результате предприятия налаживают контакты с потенциальными иностранными партнерами и представляют свою продукцию на выставках. Например, по итогам прошлого года московская компания увеличила продажи POS-терминалов в 2 раза по сравнению с показателями за 2022 года. А другое столичное предприятие поставило 3000 единиц высокотехнологичной продукции в Азербайджан", – сказал Овчинский, слова которого привели в ДИПП.Производитель "САГА Технологии" экспортировал в Азербайджан многофункциональные аппараты, выполняющие функции банкомата, устройства для обмена валют, а также выдачи и пополнения проездных карт. Данная разработка рекомендована ЦБ для использования банками. При содействии "Моспрома" в прошлом году компания поучаствовала в отраслевой выставке во Вьетнаме, на которой экспонировала отечественную инженерную школу и свои разработки.Коммерческий директор предприятия Оксана Калашникова отметила, что на сегодняшний день многофункциональные устройства также активно экспортируется в Армению.Столичная компания "Терминальные Технологии" выпускает POS-терминалы, которые применяются в вендинговых аппартах, автомойках самообслуживания и пр. Устройства способны считывать карты и принимать безналичную оплату. В прошлом году аппараты поставлялись в Азию. В частости, в Китай, Казахстан и Индию."Более двадцати лет мы создаем уникальные технологии и разрабатываем новые платежные продукты. В прошлом году мы поставили за рубеж свыше шести с половиной тысячи POS-терминалов и стали лидерами России по экспорту таких аппаратов", – процитировали в ДИПП генерального директора компании Игоря Сухоставского.По поручению Собянина в Москве реализуется комплекс мер, который направлен на повышение инвестиционной привлекательности мегаполиса для отечественных промышленников и развитие производств. Здесь созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Представители столичного бизнеса могут воспользоваться более 20 системными мерами поддержки от властей города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов, напомнили в департаменте.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владислав овчинский, москва, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Технологии
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Благодаря помощи города столичные производители регулярно участвуют в бизнес-миссиях и отраслевых выставках, в том числе и зарубежных, что позволяет им находить новых покупателей своей продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
По его словам, товарами, произведенными московскими предприятиями, постоянно интересуются не только российские, но и зарубежные клиенты.
"Во многом этому способствует активная поддержка Москвы и экспортного центра "Моспром". В результате предприятия налаживают контакты с потенциальными иностранными партнерами и представляют свою продукцию на выставках. Например, по итогам прошлого года московская компания увеличила продажи POS-терминалов в 2 раза по сравнению с показателями за 2022 года. А другое столичное предприятие поставило 3000 единиц высокотехнологичной продукции в Азербайджан", – сказал Овчинский, слова которого привели в ДИПП.
Производитель "САГА Технологии" экспортировал в Азербайджан
многофункциональные аппараты, выполняющие функции банкомата, устройства для обмена валют, а также выдачи и пополнения проездных карт. Данная разработка рекомендована ЦБ
для использования банками. При содействии "Моспрома" в прошлом году компания поучаствовала в отраслевой выставке во Вьетнаме
, на которой экспонировала отечественную инженерную школу и свои разработки.
Производимые в Москве устройства для оплаты включены в реестр Минпромторга
Коммерческий директор предприятия Оксана Калашникова отметила, что на сегодняшний день многофункциональные устройства также активно экспортируется в Армению
.
Столичная компания "Терминальные Технологии" выпускает POS-терминалы, которые применяются в вендинговых аппартах, автомойках самообслуживания и пр. Устройства способны считывать карты и принимать безналичную оплату. В прошлом году аппараты поставлялись в Азию
. В частости, в Китай
, Казахстан
и Индию
.
"Более двадцати лет мы создаем уникальные технологии и разрабатываем новые платежные продукты. В прошлом году мы поставили за рубеж свыше шести с половиной тысячи POS-терминалов и стали лидерами России
по экспорту таких аппаратов", – процитировали в ДИПП генерального директора компании Игоря Сухоставского.
По поручению Собянина в Москве реализуется комплекс мер, который направлен на повышение инвестиционной привлекательности мегаполиса для отечественных промышленников и развитие производств. Здесь созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Представители столичного бизнеса могут воспользоваться более 20 системными мерами поддержки от властей города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов, напомнили в департаменте.
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