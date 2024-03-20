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На Урале вынесли приговор сержанту, убившему капитана по пути в зону СВО

На Урале вынесли приговор сержанту, убившему капитана по пути в зону СВО - РИА Новости, 20.03.2024

На Урале вынесли приговор сержанту, убившему капитана по пути в зону СВО

Суд в Челябинской области приговорил к 10 годам колонии строгого режима старшего сержанта, который до смерти избил капитана в вагоне поезда по пути в зону... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:13

2024-03-20T16:13

2024-03-20T16:13

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар – РИА Новости. Суд в Челябинской области приговорил к 10 годам колонии строгого режима старшего сержанта, который до смерти избил капитана в вагоне поезда по пути в зону спецоперации, сообщил Магнитогорский гарнизонный военный суд. По данным суда, старший сержант в состоянии алкогольного опьянения 23-24 декабря 2022 года на станции Мисяш Челябинской области в купе вагона воинского эшелона повздорил с начальником продовольственной службы воинской части и избил его до смерти. Капитан и сержант, будучи призванными в рамках частичной мобилизации, направлялись в зону СВО после периода боевого слаживания на полигоне. "Магнитогорский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего воинской части… Суд пришел к выводу о назначении подсудимому за каждое из совершенных преступлений наказания в виде реального лишения свободы на общий срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Подсудимый обвинялся по части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и части 3 статьи 334 УК РФ (нанесение побоев и применение иного насилия в отношении начальника, совершенные во время исполнения им обязанностей военной службы, с причинением тяжкого вреда здоровью и иных тяжких последствий). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Центральный окружной военный суд.

https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913941670.html

https://ria.ru/20231027/taksist-1905740875.html

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происшествия, челябинская область, россия