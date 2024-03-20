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В Йошкар-Оле вынесли приговор подростку за участие в избиении мужчины - РИА Новости, 20.03.2024
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15:44 20.03.2024 (обновлено: 16:06 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/prigovor-1934494034.html
В Йошкар-Оле вынесли приговор подростку за участие в избиении мужчины
В Йошкар-Оле вынесли приговор подростку за участие в избиении мужчины - РИА Новости, 20.03.2024
В Йошкар-Оле вынесли приговор подростку за участие в избиении мужчины
Семнадцатилетний житель Марий Эл осужден на один год условно за избиение вместе с группой мигрантов жителей Йошкар-Олы возле развлекательного клуба, сообщает... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:44
2024-03-20T16:06
происшествия
йошкар-ола
россия
узбекистан
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Семнадцатилетний житель Марий Эл осужден на один год условно за избиение вместе с группой мигрантов жителей Йошкар-Олы возле развлекательного клуба, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что 17 ноября 2023 года около трех часов ночи в клубе в центре Йошкар-Олы один из уроженцев Республики Узбекистан спровоцировал драку с молодым человеком, после чего к инициатору конфликта присоединились его знакомые, которые вывели потерпевшего на улицу и продолжили избивать молодого человека. Находящиеся рядом очевидцы (два молодых человека и девушка) попытались остановить драку, но также были избиты группой молодых людей. Впоследствии потасовка была остановлена другими очевидцами. В отношении троих уроженцев Узбекистана в возрасте от 19 до 23-х лет и двоих местных жителей в возрасте 17 и 19 лет было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц). "В отношении несовершеннолетнего участника драки уголовное дело выделено в отдельное производство и рассмотрено судом. Приговором суда юноше назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что уголовное дело в отношении остальных обвиняемых рассматривается в суде.
https://ria.ru/20240312/delo-1932613985.html
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происшествия, йошкар-ола, россия, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Йошкар-Ола, Россия, Узбекистан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Йошкар-Оле вынесли приговор подростку за участие в избиении мужчины

В Йошкар-Оле вынесли приговор подростку за избиение мужчины с группой мигрантов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Семнадцатилетний житель Марий Эл осужден на один год условно за избиение вместе с группой мигрантов жителей Йошкар-Олы возле развлекательного клуба, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что 17 ноября 2023 года около трех часов ночи в клубе в центре Йошкар-Олы один из уроженцев Республики Узбекистан спровоцировал драку с молодым человеком, после чего к инициатору конфликта присоединились его знакомые, которые вывели потерпевшего на улицу и продолжили избивать молодого человека. Находящиеся рядом очевидцы (два молодых человека и девушка) попытались остановить драку, но также были избиты группой молодых людей. Впоследствии потасовка была остановлена другими очевидцами.
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В отношении троих уроженцев Узбекистана в возрасте от 19 до 23-х лет и двоих местных жителей в возрасте 17 и 19 лет было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц).
"В отношении несовершеннолетнего участника драки уголовное дело выделено в отдельное производство и рассмотрено судом. Приговором суда юноше назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело в отношении остальных обвиняемых рассматривается в суде.
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ПроисшествияЙошкар-ОлаРоссияУзбекистанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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