https://ria.ru/20240320/prigovor-1934467366.html

В Мордовии вынесли приговор экс-главврачу за аферу с аппаратами ИВЛ

В Мордовии вынесли приговор экс-главврачу за аферу с аппаратами ИВЛ - РИА Новости, 20.03.2024

В Мордовии вынесли приговор экс-главврачу за аферу с аппаратами ИВЛ

Бывший главный врач Республиканской клинической больницы имени Каткова в Саранске осужден на 4,5 года колонии общего режима за хищение более 9,5 миллиона рублей РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:17

2024-03-20T14:17

2024-03-20T14:17

происшествия

россия

саранск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Бывший главный врач Республиканской клинической больницы имени Каткова в Саранске осужден на 4,5 года колонии общего режима за хищение более 9,5 миллиона рублей при поставке аппаратов ИВЛ и незаконную прослушку, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по региону. В мае 2020 года осужденный заключил два госконтракта с коммерческим предприятием на поставку шести аппаратов искусственной вентиляции легких по умышленно завышенной цене. Стоимость каждого аппарата была завышена от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Таким образом было растрачено более 9,5 миллионов рублей. Также выявлено, что в 2022 году главврач самостоятельно изготовил подслушивающее устройство, закамуфлировал его под папку, и установил в своем кабинете "для негласного сбора информации без ведома посторонних лиц". Управленцу было предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (часть 4 статья 160 УК РФ) и незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (статья 138.1 УК РФ). "Суд признал бывшего главного врача виновным и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей. Кроме этого, фигурант обязан возместить причиненный бюджету региона ущерб в размере 9,2 миллиона рублей", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20240319/koloniya-1934333724.html

https://ria.ru/20240307/prigovor-1931783829.html

россия

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, саранск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)