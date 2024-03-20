https://ria.ru/20240320/pravila-1934366464.html

Россиянам назвали главные пожарные запреты в жилых домах

Россиянам назвали главные пожарные запреты в жилых домах - РИА Новости, 20.03.2024

Россиянам назвали главные пожарные запреты в жилых домах

Установка дополнительных дверей в коридорах общего пользования жилых домов в России запрещена, в этих же помещениях нельзя курить, предупреждает МЧС России. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T02:58

2024-03-20T02:58

2024-03-20T05:49

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Установка дополнительных дверей в коридорах общего пользования жилых домов в России запрещена, в этих же помещениях нельзя курить, предупреждает МЧС России."Не допускается устанавливать дополнительные двери на коридоры этажей, если это не предусмотрено проектной документацией", — говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России. Отмечается, что курение в местах общего пользования жилых домов — коридорах и подъездах — запрещено."Запрещается использование открытого огня на балконах и лоджиях. Рекомендуется окна балконов и лоджий держать закрытыми (либо закрытыми москитной сеткой), для исключения попадания на них горящих окурков с верхних этажей", — говорится в документе.Спасатели напоминают, что подвалы жилых домов должны быть постоянно закрыты "во избежание проникновения туда посторонних лиц и детей". Запрещается входить в подвалы с открытым огнем — свечами, спичками и факелами, а также использовать их для ночлега.Кроме того, в подвалах нельзя хранить мототехнику, резинотехнические изделия, горючие жидкости, старую мебель и другие пожароопасные материалы."Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности", — резюмирует МЧС.

https://ria.ru/20240319/svarka-1934135045.html

https://ria.ru/20240212/popugay-1926806988.html

https://ria.ru/20240201/pozharnaya_okhrana-1924698934.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество