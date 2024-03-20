https://ria.ru/20240320/pravila-1934366464.html
Россиянам назвали главные пожарные запреты в жилых домах
Россиянам назвали главные пожарные запреты в жилых домах - РИА Новости, 20.03.2024
Россиянам назвали главные пожарные запреты в жилых домах
Установка дополнительных дверей в коридорах общего пользования жилых домов в России запрещена, в этих же помещениях нельзя курить, предупреждает МЧС России. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T02:58
2024-03-20T02:58
2024-03-20T05:49
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Установка дополнительных дверей в коридорах общего пользования жилых домов в России запрещена, в этих же помещениях нельзя курить, предупреждает МЧС России."Не допускается устанавливать дополнительные двери на коридоры этажей, если это не предусмотрено проектной документацией", — говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России. Отмечается, что курение в местах общего пользования жилых домов — коридорах и подъездах — запрещено."Запрещается использование открытого огня на балконах и лоджиях. Рекомендуется окна балконов и лоджий держать закрытыми (либо закрытыми москитной сеткой), для исключения попадания на них горящих окурков с верхних этажей", — говорится в документе.Спасатели напоминают, что подвалы жилых домов должны быть постоянно закрыты "во избежание проникновения туда посторонних лиц и детей". Запрещается входить в подвалы с открытым огнем — свечами, спичками и факелами, а также использовать их для ночлега.Кроме того, в подвалах нельзя хранить мототехнику, резинотехнические изделия, горючие жидкости, старую мебель и другие пожароопасные материалы."Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности", — резюмирует МЧС.
https://ria.ru/20240319/svarka-1934135045.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Россиянам назвали главные пожарные запреты в жилых домах
МЧС: установка допдверей в коридорах общего пользования жилых домов запрещена
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Установка дополнительных дверей в коридорах общего пользования жилых домов в России запрещена, в этих же помещениях нельзя курить, предупреждает МЧС России.
«
"Не допускается устанавливать дополнительные двери на коридоры этажей, если это не предусмотрено проектной документацией", — говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России.
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Отмечается, что курение в местах общего пользования жилых домов — коридорах и подъездах — запрещено.
"Запрещается использование открытого огня на балконах и лоджиях. Рекомендуется окна балконов и лоджий держать закрытыми (либо закрытыми москитной сеткой), для исключения попадания на них горящих окурков с верхних этажей", — говорится в документе.
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Спасатели напоминают, что подвалы жилых домов должны быть постоянно закрыты "во избежание проникновения туда посторонних лиц и детей". Запрещается входить в подвалы с открытым огнем — свечами, спичками и факелами, а также использовать их для ночлега.
Кроме того, в подвалах нельзя хранить мототехнику, резинотехнические изделия, горючие жидкости, старую мебель и другие пожароопасные материалы.
"Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности", — резюмирует МЧС.
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