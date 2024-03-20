https://ria.ru/20240320/prava-1934363512.html

Водителей предупредили, кому следует поменять права с 1 апреля

Водителей предупредили, кому следует поменять права с 1 апреля - РИА Новости, 20.03.2024

Водителей предупредили, кому следует поменять права с 1 апреля

Изменения в закон “О безопасности дорожного движения”, вступающие в силу с 1 апреля, устанавливают порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T02:17

2024-03-20T02:17

2024-03-20T02:17

авто

россия

белоруссия

pg partners

водительские права

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Изменения в закон “О безопасности дорожного движения”, вступающие в силу с 1 апреля, устанавливают порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений на отечественные, рассказал агентству "Прайм" Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners."Так, лицам, получившим после 1 апреля этого года ВНЖ или российское гражданство, нужно сделать российские права в течение одного года с этого момента", — пояснил он.Тем россиянам, которые получили водительские права за границей, также понадобится заменить их в течение года после въезда в РФ. Не придется переделывать права лишь гражданам Белоруссии и россиянам, получившим их в этой стране.Поправки вовсе не означают, что водительские удостоверения тут же станут недействительными — для их замены дается достаточно времени. Тем, кто этого не сделает, за вождение авто по таким правам полагается штраф от 5 до 15 тысяч рублей, заключил Гусятников.

https://ria.ru/20240318/avto-1933849486.html

https://ria.ru/20240306/prava-1769497671.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, россия, белоруссия, pg partners, водительские права