https://ria.ru/20240320/prava-1934363512.html
Водителей предупредили, кому следует поменять права с 1 апреля
Водителей предупредили, кому следует поменять права с 1 апреля - РИА Новости, 20.03.2024
Водителей предупредили, кому следует поменять права с 1 апреля
Изменения в закон “О безопасности дорожного движения”, вступающие в силу с 1 апреля, устанавливают порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T02:17
2024-03-20T02:17
2024-03-20T02:17
авто
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белоруссия
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водительские права
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Изменения в закон “О безопасности дорожного движения”, вступающие в силу с 1 апреля, устанавливают порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений на отечественные, рассказал агентству "Прайм" Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners."Так, лицам, получившим после 1 апреля этого года ВНЖ или российское гражданство, нужно сделать российские права в течение одного года с этого момента", — пояснил он.Тем россиянам, которые получили водительские права за границей, также понадобится заменить их в течение года после въезда в РФ. Не придется переделывать права лишь гражданам Белоруссии и россиянам, получившим их в этой стране.Поправки вовсе не означают, что водительские удостоверения тут же станут недействительными — для их замены дается достаточно времени. Тем, кто этого не сделает, за вождение авто по таким правам полагается штраф от 5 до 15 тысяч рублей, заключил Гусятников.
https://ria.ru/20240318/avto-1933849486.html
https://ria.ru/20240306/prava-1769497671.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, россия, белоруссия, pg partners, водительские права
Авто, Россия, Белоруссия, PG Partners, Водительские права
Водителей предупредили, кому следует поменять права с 1 апреля
Юрист Гусятников: с 1 апреля нужно обменять иностранные права на российские