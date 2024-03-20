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Водителей предупредили, кому следует поменять права с 1 апреля - РИА Новости, 20.03.2024
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02:17 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/prava-1934363512.html
Водителей предупредили, кому следует поменять права с 1 апреля
Водителей предупредили, кому следует поменять права с 1 апреля - РИА Новости, 20.03.2024
Водителей предупредили, кому следует поменять права с 1 апреля
Изменения в закон “О безопасности дорожного движения”, вступающие в силу с 1 апреля, устанавливают порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T02:17
2024-03-20T02:17
авто
россия
белоруссия
pg partners
водительские права
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Изменения в закон “О безопасности дорожного движения”, вступающие в силу с 1 апреля, устанавливают порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений на отечественные, рассказал агентству "Прайм" Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.&quot;Так, лицам, получившим после 1 апреля этого года ВНЖ или российское гражданство, нужно сделать российские права в течение одного года с этого момента&quot;, — пояснил он.Тем россиянам, которые получили водительские права за границей, также понадобится заменить их в течение года после въезда в РФ. Не придется переделывать права лишь гражданам Белоруссии и россиянам, получившим их в этой стране.Поправки вовсе не означают, что водительские удостоверения тут же станут недействительными — для их замены дается достаточно времени. Тем, кто этого не сделает, за вождение авто по таким правам полагается штраф от 5 до 15 тысяч рублей, заключил Гусятников.
https://ria.ru/20240318/avto-1933849486.html
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авто, россия, белоруссия, pg partners, водительские права
Авто, Россия, Белоруссия, PG Partners, Водительские права
Водителей предупредили, кому следует поменять права с 1 апреля

Юрист Гусятников: с 1 апреля нужно обменять иностранные права на российские

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБланк водительского удостоверения нового образца
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Изменения в закон “О безопасности дорожного движения”, вступающие в силу с 1 апреля, устанавливают порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений на отечественные, рассказал агентству "Прайм" Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.
«

"Так, лицам, получившим после 1 апреля этого года ВНЖ или российское гражданство, нужно сделать российские права в течение одного года с этого момента", — пояснил он.

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Тем россиянам, которые получили водительские права за границей, также понадобится заменить их в течение года после въезда в РФ. Не придется переделывать права лишь гражданам Белоруссии и россиянам, получившим их в этой стране.
Поправки вовсе не означают, что водительские удостоверения тут же станут недействительными — для их замены дается достаточно времени. Тем, кто этого не сделает, за вождение авто по таким правам полагается штраф от 5 до 15 тысяч рублей, заключил Гусятников.
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АвтоРоссияБелоруссияPG PartnersВодительские права
 
 
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