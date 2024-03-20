https://ria.ru/20240320/pozhar-1934464570.html

В центре Петербурга загорелась кровля дома

В центре Петербурга загорелась кровля дома - РИА Новости, 20.03.2024

В центре Петербурга загорелась кровля дома

Пожар произошел на кровле жилого здания на площади 40 квадратных метров в центре Санкт-Петербурга, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:07

2024-03-20T14:07

2024-03-20T14:08

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Пожар произошел на кровле жилого здания на площади 40 квадратных метров в центре Санкт-Петербурга, сообщает городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре по адресу улица Кирочной, дом 12 поступило в 12.53. "В 5-этажном жилом здании в чердачном помещение происходит горение кровли на площади 40 квадратных метров. В 13.22 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 8 единиц техники и 32 человека.

https://ria.ru/20240320/pozhar-1934386418.html

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)