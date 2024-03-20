https://ria.ru/20240320/postradavshiy-1934566761.html

Пострадавшего в Белгородской области подростка доставили в РДКБ

Пострадавшего в Белгородской области подростка доставили в РДКБ - РИА Новости, 20.03.2024

Пострадавшего в Белгородской области подростка доставили в РДКБ

Подросток, пострадавший при обстреле Белгородской области, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, его состояние... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T21:06

2024-03-20T21:06

2024-03-20T21:15

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Подросток, пострадавший при обстреле Белгородской области, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, его состояние оценивается как средней тяжести, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ."14-летний подросток, пострадавший при обстреле Белгородской области 19 марта со стороны ВСУ, доставлен службой медицины катастроф Белгородской области в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России", - говорится в сообщении.Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе.По состоянию двоих детей, также пострадавших в результате обстрела в Белгородской области, которые находятся на лечении в областной больнице Белгорода, специалисты РДКБ провели телемедицинские консультации, добавили в Минздраве.

https://ria.ru/20240320/belgorodskaya_oblast-1934361671.html

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

белгородская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, москва