https://ria.ru/20240320/postradavshiy-1934566761.html
Пострадавшего в Белгородской области подростка доставили в РДКБ
Пострадавшего в Белгородской области подростка доставили в РДКБ - РИА Новости, 20.03.2024
Пострадавшего в Белгородской области подростка доставили в РДКБ
Подросток, пострадавший при обстреле Белгородской области, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, его состояние... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T21:06
2024-03-20T21:06
2024-03-20T21:15
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Подросток, пострадавший при обстреле Белгородской области, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, его состояние оценивается как средней тяжести, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ."14-летний подросток, пострадавший при обстреле Белгородской области 19 марта со стороны ВСУ, доставлен службой медицины катастроф Белгородской области в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России", - говорится в сообщении.Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе.По состоянию двоих детей, также пострадавших в результате обстрела в Белгородской области, которые находятся на лечении в областной больнице Белгорода, специалисты РДКБ провели телемедицинские консультации, добавили в Минздраве.
https://ria.ru/20240320/belgorodskaya_oblast-1934361671.html
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Пострадавшего в Белгородской области подростка доставили в РДКБ
Минздрав: пострадавшего в Белгородской области подростка доставили в РДКБ
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Подросток, пострадавший при обстреле Белгородской области, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, его состояние оценивается как средней тяжести, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
"14-летний подросток, пострадавший при обстреле Белгородской области 19 марта со стороны ВСУ, доставлен службой медицины катастроф Белгородской области в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России", - говорится в сообщении.
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Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе.
По состоянию двоих детей, также пострадавших в результате обстрела в Белгородской области, которые находятся на лечении в областной больнице Белгорода, специалисты РДКБ провели телемедицинские консультации, добавили в Минздраве.
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