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Все положения послания обеспечены финансированием, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2024
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12:38 20.03.2024 (обновлено: 14:20 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/poslanie-1934439905.html
Все положения послания обеспечены финансированием, заявил Путин
Все положения послания обеспечены финансированием, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2024
Все положения послания обеспечены финансированием, заявил Путин
Все положения послания Федеральному собранию обеспечены финансированием, заявил президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:38
2024-03-20T14:20
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Все положения послания Федеральному собранию обеспечены финансированием, заявил президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами."Конечно, вы все наверняка знаете основные его положения. Они масштабные, главное, что они все просчитанные, обеспеченные финансированием", — сказал глава государства.Российский лидер добавил, что по каждому из направлений, обозначенных в качестве приоритета развития, нужно много сделать и он очень рассчитывает на созидательный труд и инициативу.В понедельник Путин подтвердил, что все озвученные им инициативы проработаны на протяжении нескольких месяцев на уровне экспертов правительства, Центрального банка и администрации президента.На минувший неделе глава государства поставил правительству задачу запустить новые национальные проекты в 2025 году. Также он поручил определиться с основными подходами и принципами их реализации до конца апреля.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин, россия, общество
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин, Россия, Общество
Все положения послания обеспечены финансированием, заявил Путин

Путин: все положения послания ФС просчитаны и обеспечены финансированием

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Кремле
Президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Кремле
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Все положения послания Федеральному собранию обеспечены финансированием, заявил президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
"Конечно, вы все наверняка знаете основные его положения. Они масштабные, главное, что они все просчитанные, обеспеченные финансированием", — сказал глава государства.
Российский лидер добавил, что по каждому из направлений, обозначенных в качестве приоритета развития, нужно много сделать и он очень рассчитывает на созидательный труд и инициативу.

Президент в послании Федеральному собранию 29 февраля объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", а также "Продолжительная и активная жизнь".

Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
29 февраля, 15:33
В понедельник Путин подтвердил, что все озвученные им инициативы проработаны на протяжении нескольких месяцев на уровне экспертов правительства, Центрального банка и администрации президента.
На минувший неделе глава государства поставил правительству задачу запустить новые национальные проекты в 2025 году. Также он поручил определиться с основными подходами и принципами их реализации до конца апреля.
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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Послание президента Федеральному Собранию —  2024 Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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