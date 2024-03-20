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Все положения послания обеспечены финансированием, заявил Путин
Все положения послания обеспечены финансированием, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2024
Все положения послания обеспечены финансированием, заявил Путин
Все положения послания Федеральному собранию обеспечены финансированием, заявил президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:38
2024-03-20T12:38
2024-03-20T14:20
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Все положения послания Федеральному собранию обеспечены финансированием, заявил президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами."Конечно, вы все наверняка знаете основные его положения. Они масштабные, главное, что они все просчитанные, обеспеченные финансированием", — сказал глава государства.Российский лидер добавил, что по каждому из направлений, обозначенных в качестве приоритета развития, нужно много сделать и он очень рассчитывает на созидательный труд и инициативу.В понедельник Путин подтвердил, что все озвученные им инициативы проработаны на протяжении нескольких месяцев на уровне экспертов правительства, Центрального банка и администрации президента.На минувший неделе глава государства поставил правительству задачу запустить новые национальные проекты в 2025 году. Также он поручил определиться с основными подходами и принципами их реализации до конца апреля.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия, общество
Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин, Россия, Общество
Все положения послания обеспечены финансированием, заявил Путин
Путин: все положения послания ФС просчитаны и обеспечены финансированием
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Все положения послания Федеральному собранию обеспечены финансированием, заявил президент Владимир Путин на встрече
с доверенными лицами.
"Конечно, вы все наверняка знаете основные его положения. Они масштабные, главное, что они все просчитанные, обеспеченные финансированием", — сказал глава государства.
Российский лидер добавил, что по каждому из направлений, обозначенных в качестве приоритета развития, нужно много сделать и он очень рассчитывает на созидательный труд и инициативу.
Президент в послании Федеральному собранию 29 февраля объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", а также "Продолжительная и активная жизнь".
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В понедельник Путин подтвердил, что все озвученные им инициативы проработаны на протяжении нескольких месяцев на уровне экспертов правительства, Центрального банка и администрации президента.
На минувший неделе глава государства поставил правительству задачу запустить новые национальные проекты в 2025 году. Также он поручил определиться с основными подходами и принципами их реализации до конца апреля.
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