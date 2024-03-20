https://ria.ru/20240320/poslanie-1934439905.html

Все положения послания обеспечены финансированием, заявил Путин

Все положения послания обеспечены финансированием, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2024

Все положения послания обеспечены финансированием, заявил Путин

Все положения послания Федеральному собранию обеспечены финансированием, заявил президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:38

2024-03-20T12:38

2024-03-20T14:20

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Все положения послания Федеральному собранию обеспечены финансированием, заявил президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами."Конечно, вы все наверняка знаете основные его положения. Они масштабные, главное, что они все просчитанные, обеспеченные финансированием", — сказал глава государства.Российский лидер добавил, что по каждому из направлений, обозначенных в качестве приоритета развития, нужно много сделать и он очень рассчитывает на созидательный труд и инициативу.В понедельник Путин подтвердил, что все озвученные им инициативы проработаны на протяжении нескольких месяцев на уровне экспертов правительства, Центрального банка и администрации президента.На минувший неделе глава государства поставил правительству задачу запустить новые национальные проекты в 2025 году. Также он поручил определиться с основными подходами и принципами их реализации до конца апреля.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия, общество