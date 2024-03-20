Рейтинг@Mail.ru
Киев надеется получить финансовую помощь от Вашингтона уже в марте - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/pomosch-1934540311.html
Киев надеется получить финансовую помощь от Вашингтона уже в марте
Киев надеется получить финансовую помощь от Вашингтона уже в марте - РИА Новости, 20.03.2024
Киев надеется получить финансовую помощь от Вашингтона уже в марте
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев может получить финансовую помощь от США уже в марте несмотря на то, что американский конгресс пока так и не... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:12
2024-03-20T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис шмыгаль
майк джонсон
киев
сша
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев может получить финансовую помощь от США уже в марте несмотря на то, что американский конгресс пока так и не согласовал законопроект о ней. "У нас есть заверения от сената США, потому что он одобрил этот проект закона. Поэтому теперь мы ожидаем решения конгресса... Я полагаю, что... в этом месяце или, максимум, в следующем месяце мы получим эти хорошие новости из США", — отметил Шмыгаль в интервью Bloomberg Television. Он добавил, что помощь западных стран позволит Украине выжить в первой половине года. "Что касается второй половины года, мы рассчитываем на американскую поддержку... Нам она потребуется, чтобы покрыть дефицит бюджета", - добавил премьер. Несмотря на выделение США пакета помощи Киеву на 300 миллионов долларов на прошлой неделе, американский конгресс пока так и не согласовал законопроект о помощи - в том числе Украине - на 60 миллиардов долларов. Неанонсированной помощи хватит украинским военным всего "на пару недель", отмечали в Белом доме. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того, как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html
https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, денис шмыгаль, майк джонсон, киев, сша, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Майк Джонсон, Киев, США, Сергей Лавров, НАТО
Киев надеется получить финансовую помощь от Вашингтона уже в марте

Шмыгаль выразил надежду на получение финансовой помощи от США уже в марте

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев может получить финансовую помощь от США уже в марте несмотря на то, что американский конгресс пока так и не согласовал законопроект о ней.
"У нас есть заверения от сената США, потому что он одобрил этот проект закона. Поэтому теперь мы ожидаем решения конгресса... Я полагаю, что... в этом месяце или, максимум, в следующем месяце мы получим эти хорошие новости из США", — отметил Шмыгаль в интервью Bloomberg Television.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
От ворот поворот: Европа отказала Киеву в российских деньгах
12 февраля, 08:00
Он добавил, что помощь западных стран позволит Украине выжить в первой половине года. "Что касается второй половины года, мы рассчитываем на американскую поддержку... Нам она потребуется, чтобы покрыть дефицит бюджета", - добавил премьер.
Несмотря на выделение США пакета помощи Киеву на 300 миллионов долларов на прошлой неделе, американский конгресс пока так и не согласовал законопроект о помощи - в том числе Украине - на 60 миллиардов долларов. Неанонсированной помощи хватит украинским военным всего "на пару недель", отмечали в Белом доме.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того, как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Обсуждать нечего. В НАТО отворачиваются от Зеленского и Байдена
7 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДенис ШмыгальМайк ДжонсонКиевСШАСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала