https://ria.ru/20240320/pomosch-1934540311.html

Киев надеется получить финансовую помощь от Вашингтона уже в марте

Киев надеется получить финансовую помощь от Вашингтона уже в марте - РИА Новости, 20.03.2024

Киев надеется получить финансовую помощь от Вашингтона уже в марте

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев может получить финансовую помощь от США уже в марте несмотря на то, что американский конгресс пока так и не... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T18:12

2024-03-20T18:12

2024-03-20T18:12

специальная военная операция на украине

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майк джонсон

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев может получить финансовую помощь от США уже в марте несмотря на то, что американский конгресс пока так и не согласовал законопроект о ней. "У нас есть заверения от сената США, потому что он одобрил этот проект закона. Поэтому теперь мы ожидаем решения конгресса... Я полагаю, что... в этом месяце или, максимум, в следующем месяце мы получим эти хорошие новости из США", — отметил Шмыгаль в интервью Bloomberg Television. Он добавил, что помощь западных стран позволит Украине выжить в первой половине года. "Что касается второй половины года, мы рассчитываем на американскую поддержку... Нам она потребуется, чтобы покрыть дефицит бюджета", - добавил премьер. Несмотря на выделение США пакета помощи Киеву на 300 миллионов долларов на прошлой неделе, американский конгресс пока так и не согласовал законопроект о помощи - в том числе Украине - на 60 миллиардов долларов. Неанонсированной помощи хватит украинским военным всего "на пару недель", отмечали в Белом доме. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того, как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html

https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html

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киев

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в мире, украина, денис шмыгаль, майк джонсон, киев, сша, сергей лавров, нато