https://ria.ru/20240320/pomosch-1934266352.html

"Впервые решилась на это": что устроила на фронте предприниматель из Москвы

"Впервые решилась на это": что устроила на фронте предприниматель из Москвы - РИА Новости, 20.03.2024

"Впервые решилась на это": что устроила на фронте предприниматель из Москвы

Предприниматель Лариса Денисенко из Москвы раньше помогала тяжелобольным детям и сиротам. Теперь занимается прежде всего пострадавшими от боев мирными жителями... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T08:00

2024-03-20T08:00

2024-03-20T08:03

надежные люди

общество

донецкая народная республика

мариуполь

москва

помощь

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Предприниматель Лариса Денисенко из Москвы раньше помогала тяжелобольным детям и сиротам. Теперь занимается прежде всего пострадавшими от боев мирными жителями и военнослужащими. Она сама регулярно выезжает за "ленту". Как и что именно делает — в материале РИА Новости."Не хватает заботы"В бизнесе Лариса больше десяти лет. Волонтерством увлеклась в 2016-м — через один из столичных фондов поддерживала детей и взрослых с тяжелыми диагнозами. Не только финансово — устраивала благотворительные вечера, мероприятия, приуроченные к праздникам. Набравшись опыта, открыла собственный фонд "Мы рядом"."Живу в частном доме, есть гараж — там и складирую все. Совместно с фондом "Национальные ресурсы" мы собрали у меня порядка девяти тонн гумпомощи. Предметы обихода, одежда, вещи для детей — в первую очередь для эвакуированных мирных жителей, которые остались ни с чем, — рассказывает Лариса. — Все это развозили по ближайшим пунктам временного размещения. Также перенаправляли с другими волонтерами непосредственно за "ленту" — в ДНР и Запорожскую область".Летом 2022-го Лариса решилась приехать в Донецк. Признается, поначалу "было страшно". Первая поездка ознакомительная: выясняла нужды и потребности людей. Налаживала контакты с теми, кто работает здесь постоянно.Так, к примеру, скооперировалась с фондом "Гражданская позиция". Костяк — мариупольцы. Они разыскивали родственников, которые по разным причинам потеряли друг друга, доставляли гуманитарку. Теперь помогают всем нуждающимся."Организовывали совместный выезд, к примеру, в школу-интернат в Амвросиевке. Хоть с обеспечением там неплохо, но поддерживать надо. Судьбы у детей разные — одни потеряли родителей в ходе активных боев, есть и из неблагополучных семей, — перечисляет волонтер. — Мы приезжаем не просто с подарками. Проводим мероприятия. Для совсем маленьких — утренники. Для тех, кто постарше, — мастер-классы по готовке, рисованию. У детей после такого — море впечатлений".Одна из акций — письма Деду Морозу. Дети написали, чего не хватает, а волонтеры исполнили их пожелания. "Телефон, книги, игрушки… Одна девочка попросила фиолетовую краску — ей захотелось покрасить стены в своей комнате именно в этот цвет. Все ребята разные, но объединяет одно — им не хватает заботы, внимания и ласки"."Проступили слезы"Помогают и военнослужащим — едой, предметами быта, одеждой. Всем, что не связано со спецоборудованием. Но и подобные просьбы стараются не оставлять без внимания — сообщают "коллегам по цеху"."В крайнюю поездку раздали подарочные наборы к 23 Февраля: сладости, белье, икру, кофе и энергетики, бензопилы, буржуйки, портативные аккумуляторы… Мария, наш волонтер, записала песню, посвященную всем, кто участвует в СВО. Передали парням на флешках. Сильные и здоровые ребята, они слушали, а на глазах проступали слезы. Поддержка от нас, женщин, очень важна", — подчеркивает Лариса.И добавляет: все как один объясняют, что "защищают землю, за которую в свое время бились предки".На новых территориях есть и те, для кого эти боевые действия — не первые. "Заботимся, безусловно, и о ветеранах Великой Отечественной. Не только привозим вещи и продовольствие. Благодаря фонду "Национальные ресурсы" помогаем попасть на парад Победы", — рассказывает Лариса.В прошлом году, к примеру, впервые на Красной площади побывала 93-летняя Тамара Петровна Федченко, ветеран тыла из Мариуполя. Когда началась Великая Отечественная, ей было всего десять. Училась в четвертом классе. Вместе со стариками рыла окопы. А после освобождения Мариуполя в сентябре 1943-го разбирала завалы."Вот уж не думала, что на своем веку переживу вторую войну", — говорила она волонтерам. Живет с дочерью. Их многоэтажке повезло — уцелела. Но выбило окна, снаряд разрушил балкон."Когда мы пригласили ее на парад — не поверила. Думала, шутим. Но согласилась. Все организационные моменты взяли на себя. Сопровождали бабушку родные и волонтеры "Гражданской позиции", — объясняет волонтер. — Для ветеранов этот день — один из главных в году. А для нас — большая честь быть с ними рядом!""Видят результат"В феврале Лариса приняла участие в первом в ДНР форуме некоммерческих организаций, делилась опытом. Там же познакомилось с волонтерами из фонда "Пища жизни", которые обеспечивают пострадавших горячим питанием."В планах в скором времени привезти продукты, приготовить еду и выехать с ребятами на точки раздачи, — говорит она. — Сейчас же собираем вещи, лекарства, предметы быта для очередной поездки. Прежде всего для жителей Авдеевки".Собираются развивать еще одно направление: "Среди сирот есть одаренные дети. Кто-то силен в творчестве, кто-то в спорте, кто-то в образовании. Постараемся создать все условия для развития их талантов".Лариса уже и не знает, сколько раз выезжала за "ленту". Отчетами делится у себя в соцсетях. Откликов с каждым разом все больше: "Люди видят результат — и подключаются".Она призывает всех не оставаться безучастными: боевые действия в разгаре — и местные жители, и бойцы нуждаются в постоянной поддержке.

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, донецкая народная республика, мариуполь, москва, помощь