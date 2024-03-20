https://ria.ru/20240320/polsha-1934544099.html
Польские фермеры перекрыли дороги по всей стране
Польские фермеры перекрыли дороги по всей стране - РИА Новости, 20.03.2024
Польские фермеры перекрыли дороги по всей стране
Польские фермеры устроили более 500 блокад на дорогах по всей стране, передает Польское телевидение. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:27
2024-03-20T18:27
2024-03-20T19:50
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ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. Польские фермеры устроили более 500 блокад на дорогах по всей стране, передает Польское телевидение. "Фермеры протестуют на подъездах к городам и поселкам, а также на скоростных дорогах", — говорится в сообщении. Радиостанция RMF FM уточняет, что в соответствии с поданными заявками на проведение акций в протестах могут принимать участие более 70 тысяч человек. На некоторых дорогах затруднено движение транспорта, полицейские пытаются организовать объезды.Отмечается, что фермеры пропускают автомобили экстренных служб и пассажирские автобусы.Протесты проходят в Польше с начала февраля. Фермеры требуют запретить ввоз сельхозпродукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза, которые предполагают сокращение выбросов в атмосферу до нуля к 2050 году.
https://ria.ru/20240318/fermery-1934059992.html
https://ria.ru/20240311/bordo-1932277035.html
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
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в мире, украина, польша, украинское зерно
В мире, Украина, Польша, украинское зерно
Польские фермеры перекрыли дороги по всей стране
Польские фермеры с утра перекрыли дороги более чем в 500 местах по всей стране
ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости.
Польские фермеры устроили более 500 блокад на дорогах по всей стране, передает Польское телевидение
.
"Фермеры протестуют на подъездах к городам и поселкам, а также на скоростных дорогах", — говорится в сообщении.
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Радиостанция RMF FM уточняет, что в соответствии с поданными заявками на проведение акций в протестах могут принимать участие более 70 тысяч человек.
На некоторых дорогах затруднено движение транспорта, полицейские пытаются организовать объезды.
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Отмечается, что фермеры пропускают автомобили экстренных служб и пассажирские автобусы.
Протесты проходят в Польше с начала февраля. Фермеры требуют запретить ввоз сельхозпродукции с Украины
и отказаться от экологических планов Евросоюза, которые предполагают сокращение выбросов в атмосферу до нуля к 2050 году.
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