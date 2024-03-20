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Польские фермеры перекрыли дороги по всей стране - РИА Новости, 20.03.2024
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18:27 20.03.2024 (обновлено: 19:50 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/polsha-1934544099.html
Польские фермеры перекрыли дороги по всей стране
Польские фермеры перекрыли дороги по всей стране - РИА Новости, 20.03.2024
Польские фермеры перекрыли дороги по всей стране
Польские фермеры устроили более 500 блокад на дорогах по всей стране, передает Польское телевидение. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:27
2024-03-20T19:50
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ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. Польские фермеры устроили более 500 блокад на дорогах по всей стране, передает Польское телевидение. "Фермеры протестуют на подъездах к городам и поселкам, а также на скоростных дорогах", — говорится в сообщении. Радиостанция RMF FM уточняет, что в соответствии с поданными заявками на проведение акций в протестах могут принимать участие более 70 тысяч человек. На некоторых дорогах затруднено движение транспорта, полицейские пытаются организовать объезды.Отмечается, что фермеры пропускают автомобили экстренных служб и пассажирские автобусы.Протесты проходят в Польше с начала февраля. Фермеры требуют запретить ввоз сельхозпродукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза, которые предполагают сокращение выбросов в атмосферу до нуля к 2050 году.
https://ria.ru/20240318/fermery-1934059992.html
https://ria.ru/20240311/bordo-1932277035.html
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в мире, украина, польша, украинское зерно
В мире, Украина, Польша, украинское зерно
Польские фермеры перекрыли дороги по всей стране

Польские фермеры с утра перекрыли дороги более чем в 500 местах по всей стране

© AP Photo / Czarek SokolowskiАкция протеста польских фермеров недалеко от Варшавы
Акция протеста польских фермеров недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Акция протеста польских фермеров недалеко от Варшавы
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ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. Польские фермеры устроили более 500 блокад на дорогах по всей стране, передает Польское телевидение.
"Фермеры протестуют на подъездах к городам и поселкам, а также на скоростных дорогах", — говорится в сообщении.
Протестующие фермеры во Франции - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Фермеры во Франции вывалили покрышки у госведомства под Тулузой
18 марта, 16:47
Радиостанция RMF FM уточняет, что в соответствии с поданными заявками на проведение акций в протестах могут принимать участие более 70 тысяч человек.
На некоторых дорогах затруднено движение транспорта, полицейские пытаются организовать объезды.
Протест французских фермеров в Бордо. 11 марта 2024
Фермеры в Бордо протестуют против упадка виноделия
11 марта, 12:58
Отмечается, что фермеры пропускают автомобили экстренных служб и пассажирские автобусы.
Протесты проходят в Польше с начала февраля. Фермеры требуют запретить ввоз сельхозпродукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза, которые предполагают сокращение выбросов в атмосферу до нуля к 2050 году.
Польские фермеры блокируют трассу во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Польский бунт, осмысленный и антиукраинский
25 февраля, 08:00
 
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