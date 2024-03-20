https://ria.ru/20240320/polsha-1934531913.html

Спикер сейма Польши пожаловался на кучу навоза перед домом его родителей

Спикер сейма Польши пожаловался на кучу навоза перед домом его родителей - РИА Новости, 20.03.2024

Спикер сейма Польши пожаловался на кучу навоза перед домом его родителей

Протестующие польские фермеры высыпали кучу навоза перед домом родителей спикера сейма Шимона Холовни. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:32

2024-03-20T17:32

2024-03-20T17:35

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ВАРШАВА, 20 мар - РИА Новости. Протестующие польские фермеры высыпали кучу навоза перед домом родителей спикера сейма Шимона Холовни. "Были заблокированы ворота, дорога к дому моих родителей... Навоз также оказался на дороге, поэтому, видимо, соответствующие службы займутся этим делом", - сказал Холовня журналистам. При этом он отметил, что речь идёт не о его доме, а о доме его родителей. "Это дом моих родителей, не мой дом, я там не живу", - сказал спикер. Он призвал протестующих не использовать подобных методов. "Наверное, не только в моём понимании это не тот метод, с помощью которого мы должны вести диалог, даже если кто-то взбешен, разочарован. Никто не должен никогда обижать ничьих родителей... (не должен - ред.) переходить границы, за которой находится личная жизнь каждого из нас. Это путь в никуда. Я думаю, что это понимают не только политики, но и фермеры, которые действительно понимают, в чём смысл протеста", - заявил Холовня. "Я не хочу верить, что это могли быть фермеры. Я допускаю, что это были просто хулиганы, прикидывающиеся фермерами", - заключил он. В среду по всей Польше проходят крупные акции протеста фермеров. Организаторы обещают "парализовать страну". Протестующие перекрыли тракторами дороги в большинстве крупных городов, из-за чего возникли крупные пробки. С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240320/polsha-1934362272.html

https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина