https://ria.ru/20240320/polsha-1934531913.html
Спикер сейма Польши пожаловался на кучу навоза перед домом его родителей
Спикер сейма Польши пожаловался на кучу навоза перед домом его родителей - РИА Новости, 20.03.2024
Спикер сейма Польши пожаловался на кучу навоза перед домом его родителей
Протестующие польские фермеры высыпали кучу навоза перед домом родителей спикера сейма Шимона Холовни. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:32
2024-03-20T17:32
2024-03-20T17:35
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ВАРШАВА, 20 мар - РИА Новости. Протестующие польские фермеры высыпали кучу навоза перед домом родителей спикера сейма Шимона Холовни. "Были заблокированы ворота, дорога к дому моих родителей... Навоз также оказался на дороге, поэтому, видимо, соответствующие службы займутся этим делом", - сказал Холовня журналистам. При этом он отметил, что речь идёт не о его доме, а о доме его родителей. "Это дом моих родителей, не мой дом, я там не живу", - сказал спикер. Он призвал протестующих не использовать подобных методов. "Наверное, не только в моём понимании это не тот метод, с помощью которого мы должны вести диалог, даже если кто-то взбешен, разочарован. Никто не должен никогда обижать ничьих родителей... (не должен - ред.) переходить границы, за которой находится личная жизнь каждого из нас. Это путь в никуда. Я думаю, что это понимают не только политики, но и фермеры, которые действительно понимают, в чём смысл протеста", - заявил Холовня. "Я не хочу верить, что это могли быть фермеры. Я допускаю, что это были просто хулиганы, прикидывающиеся фермерами", - заключил он. В среду по всей Польше проходят крупные акции протеста фермеров. Организаторы обещают "парализовать страну". Протестующие перекрыли тракторами дороги в большинстве крупных городов, из-за чего возникли крупные пробки. С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240320/polsha-1934362272.html
https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, украина
Спикер сейма Польши пожаловался на кучу навоза перед домом его родителей
Холовня пожаловался, что фермеры высыпали кучу навоза перед домом его родителей
ВАРШАВА, 20 мар - РИА Новости. Протестующие польские фермеры высыпали кучу навоза перед домом родителей спикера сейма Шимона Холовни.
"Были заблокированы ворота, дорога к дому моих родителей... Навоз также оказался на дороге, поэтому, видимо, соответствующие службы займутся этим делом", - сказал Холовня журналистам.
Протестующие польские фермеры пообещали парализовать страну
При этом он отметил, что речь идёт не о его доме, а о доме его родителей. "Это дом моих родителей, не мой дом, я там не живу", - сказал спикер.
Он призвал протестующих не использовать подобных методов. "Наверное, не только в моём понимании это не тот метод, с помощью которого мы должны вести диалог, даже если кто-то взбешен, разочарован. Никто не должен никогда обижать ничьих родителей... (не должен - ред.) переходить границы, за которой находится личная жизнь каждого из нас. Это путь в никуда. Я думаю, что это понимают не только политики, но и фермеры, которые действительно понимают, в чём смысл протеста", - заявил Холовня.
"Я не хочу верить, что это могли быть фермеры. Я допускаю, что это были просто хулиганы, прикидывающиеся фермерами", - заключил он.
Европейские фермеры похоронили "мировой голод" и "путинское повышение цен"
В среду по всей Польше проходят крупные акции протеста фермеров. Организаторы обещают "парализовать страну". Протестующие перекрыли тракторами дороги в большинстве крупных городов, из-за чего возникли крупные пробки.
С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины
и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польский бунт, осмысленный и антиукраинский