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На учениях в Польше отработали операцию на территории у российской границы
На учениях в Польше отработали операцию на территории у российской границы - РИА Новости, 20.03.2024
На учениях в Польше отработали операцию на территории у российской границы
Министерство национальной обороны Польши сообщило, что многонациональная дивизия "Северо-Восток" на учениях отработала действия на "вымышленной территории" у... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:01
2024-03-20T14:01
2024-03-20T14:01
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ВАРШАВА, 20 мар – РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши сообщило, что многонациональная дивизия "Северо-Восток" на учениях отработала действия на "вымышленной территории" у границ РФ. "Проведение оборонной операции на вымышленной территории, которая соответствует по положению северо-востоку Польши, – такая задача была поставлена солдатам многонациональной дивизии "Северо-Восток" во время учений Loyal Leda 24. Они были равнозначны сертификации командования дивизии для дальнейших действий", - сообщило Минобороны. Командование сообщило, что не может говорить о деталях сценария. Штаб многонациональной дивизии "Северо-Восток" расположен в Эльблонге, его задачей является координация действий четырех многонациональных боевых батальонных групп НАТО, развернутых в рамках EFP (усиленное выдвинутое присутствие) в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, россия, нато
В мире, Польша, Россия, НАТО
На учениях в Польше отработали операцию на территории у российской границы
Польская дивизия отработала сценарий боев на вымышленной территории у границ РФ
ВАРШАВА, 20 мар – РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши сообщило, что многонациональная дивизия "Северо-Восток" на учениях отработала действия на "вымышленной территории" у границ РФ.
"Проведение оборонной операции на вымышленной территории, которая соответствует по положению северо-востоку Польши, – такая задача была поставлена солдатам многонациональной дивизии "Северо-Восток" во время учений Loyal Leda 24. Они были равнозначны сертификации командования дивизии для дальнейших действий", - сообщило Минобороны.
Командование сообщило, что не может говорить о деталях сценария.
Штаб многонациональной дивизии "Северо-Восток" расположен в Эльблонге, его задачей является координация действий четырех многонациональных боевых батальонных групп НАТО
, развернутых в рамках EFP (усиленное выдвинутое присутствие) в Польше, Литве
, Латвии
и Эстонии
.
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