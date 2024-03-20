https://ria.ru/20240320/polsha-1934462288.html

На учениях в Польше отработали операцию на территории у российской границы

На учениях в Польше отработали операцию на территории у российской границы - РИА Новости, 20.03.2024

На учениях в Польше отработали операцию на территории у российской границы

Министерство национальной обороны Польши сообщило, что многонациональная дивизия "Северо-Восток" на учениях отработала действия на "вымышленной территории" у... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:01

2024-03-20T14:01

2024-03-20T14:01

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ВАРШАВА, 20 мар – РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши сообщило, что многонациональная дивизия "Северо-Восток" на учениях отработала действия на "вымышленной территории" у границ РФ. "Проведение оборонной операции на вымышленной территории, которая соответствует по положению северо-востоку Польши, – такая задача была поставлена солдатам многонациональной дивизии "Северо-Восток" во время учений Loyal Leda 24. Они были равнозначны сертификации командования дивизии для дальнейших действий", - сообщило Минобороны. Командование сообщило, что не может говорить о деталях сценария. Штаб многонациональной дивизии "Северо-Восток" расположен в Эльблонге, его задачей является координация действий четырех многонациональных боевых батальонных групп НАТО, развернутых в рамках EFP (усиленное выдвинутое присутствие) в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

https://ria.ru/20240319/zapad-1934220242.html

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, россия, нато