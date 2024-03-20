https://ria.ru/20240320/polsha-1934425202.html
Протестующие польские фермеры заблокировали выезды из Варшавы
Протестующие польские фермеры заблокировали выезды из Варшавы - РИА Новости, 20.03.2024
Протестующие польские фермеры заблокировали выезды из Варшавы
Протестующие польские фермеры заблокировали выезды из Варшавы, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:03
2024-03-20T12:03
2024-03-20T15:28
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ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. Протестующие польские фермеры заблокировали выезды из Варшавы, сообщил корреспондент РИА Новости. "У нас кончились аргументы. Нам надо работать в поле, пришла весна, но в этом нет смысла, так как мы ничего не заработаем, поэтому мы здесь", — заявил агентству один из участников протеста по имени Кшиштоф. В среду фермеры перегородили тракторами и другой сельскохозяйственной техникой основные выезды из польской столицы в знак протеста против импорта сельхозпродукции из Украины и экологических планов Евросоюза. На автодорогах сразу же начали образовываться пробки. Полиция пытается организовать объезды, но пока не справляется с количеством транспорта. С начала февраля в Польше проходят протесты фермеров. Они требуют запретить ввоз сельхозпродукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза, которые предполагают сокращение выбросов в атмосферу до нуля к 2050 году.
https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
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Фермеры заблокировали выезды из Варшавы
Фермеры заблокировали выезды из Варшавы
2024-03-20T12:03
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, украина, варшава, украинское зерно
В мире, Польша, Украина, Варшава, украинское зерно
Протестующие польские фермеры заблокировали выезды из Варшавы
Польские фермеры в знак протеста заблокировали тракторами выезды из Варшавы
ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. Протестующие польские фермеры заблокировали выезды из Варшавы, сообщил корреспондент РИА Новости.
"У нас кончились аргументы. Нам надо работать в поле, пришла весна, но в этом нет смысла, так как мы ничего не заработаем, поэтому мы здесь", — заявил агентству один из участников протеста по имени Кшиштоф.
Европейские фермеры похоронили "мировой голод" и "путинское повышение цен"
В среду фермеры перегородили тракторами и другой сельскохозяйственной техникой основные выезды из польской столицы в знак протеста против импорта сельхозпродукции из Украины
и экологических планов Евросоюза.
На автодорогах сразу же начали образовываться пробки. Полиция пытается организовать объезды, но пока не справляется с количеством транспорта.
С начала февраля в Польше проходят протесты фермеров. Они требуют запретить ввоз сельхозпродукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза, которые предполагают сокращение выбросов в атмосферу до нуля к 2050 году.
Польский бунт, осмысленный и антиукраинский