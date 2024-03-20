https://ria.ru/20240320/polsha-1934425202.html

Протестующие польские фермеры заблокировали выезды из Варшавы

Протестующие польские фермеры заблокировали выезды из Варшавы - РИА Новости, 20.03.2024

Протестующие польские фермеры заблокировали выезды из Варшавы

Протестующие польские фермеры заблокировали выезды из Варшавы, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:03

2024-03-20T12:03

2024-03-20T15:28

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ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. Протестующие польские фермеры заблокировали выезды из Варшавы, сообщил корреспондент РИА Новости. "У нас кончились аргументы. Нам надо работать в поле, пришла весна, но в этом нет смысла, так как мы ничего не заработаем, поэтому мы здесь", — заявил агентству один из участников протеста по имени Кшиштоф. В среду фермеры перегородили тракторами и другой сельскохозяйственной техникой основные выезды из польской столицы в знак протеста против импорта сельхозпродукции из Украины и экологических планов Евросоюза. На автодорогах сразу же начали образовываться пробки. Полиция пытается организовать объезды, но пока не справляется с количеством транспорта. С начала февраля в Польше проходят протесты фермеров. Они требуют запретить ввоз сельхозпродукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза, которые предполагают сокращение выбросов в атмосферу до нуля к 2050 году.

https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

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Фермеры заблокировали выезды из Варшавы Фермеры заблокировали выезды из Варшавы 2024-03-20T12:03 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, варшава, украинское зерно