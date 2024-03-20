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Протестующие польские фермеры пообещали парализовать страну
Протестующие польские фермеры пообещали парализовать страну - РИА Новости, 20.03.2024
Протестующие польские фермеры пообещали парализовать страну
Крупные акции протеста фермеров пройдут в среду по всей Польше, организаторы обещают "парализовать страну". РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T00:53
2024-03-20T00:53
2024-03-20T00:53
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ВАРШАВА, 20 мар - РИА Новости. Крупные акции протеста фермеров пройдут в среду по всей Польше, организаторы обещают "парализовать страну". Один из лидеров протестов Станислав Варна заявил, что фермеры, не добившись выполнения своих условий, решили провести акции по всей Польше с 7.00 до 19.00 20 марта и "заблокировать всю страну". В этот день протестующие планируют "звездный рейд" на все крупные города Польши. На дорогах по всей Польше ожидаются затруднения для движения транспорта. На размещенной в интернете карте мест блокирования дорог уже находятся более 400 пунктов. В Варшаве среди прочего фермеров заблокируют трассу S2. С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. В ходе уличного протеста фермеров в начале марта участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания канцелярии премьер-министра протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, 14 полицейских были ранены. Были задержаны более 50 участников беспорядков.
https://ria.ru/20240319/finlyandiya-1934253044.html
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польша, варшава, украина, украинское зерно, в мире
Польша, Варшава, Украина, украинское зерно, В мире
Протестующие польские фермеры пообещали парализовать страну
Протестующие польские фермеры обещают 20 марта парализовать страну
ВАРШАВА, 20 мар - РИА Новости. Крупные акции протеста фермеров пройдут в среду по всей Польше, организаторы обещают "парализовать страну".
Один из лидеров протестов Станислав Варна заявил, что фермеры, не добившись выполнения своих условий, решили провести акции по всей Польше с 7.00 до 19.00 20 марта и "заблокировать всю страну".
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В этот день протестующие планируют "звездный рейд" на все крупные города Польши. На дорогах по всей Польше ожидаются затруднения для движения транспорта. На размещенной в интернете карте мест блокирования дорог уже находятся более 400 пунктов. В Варшаве
среди прочего фермеров заблокируют трассу S2.
С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины
и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
В ходе уличного протеста фермеров в начале марта участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания канцелярии премьер-министра протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, 14 полицейских были ранены. Были задержаны более 50 участников беспорядков.
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